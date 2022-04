MÅTTE HOLDE SEG PÅ TRIBUNEN: Kjetil Knutsen fikk se at Bodø/Glimt var sjanseløse borte mot Roma. Knutsen selv måtte se kampen fra tribunen på grunn av den midlertidige utestengelsen han ble pålagt etter bråket med Romas keepertrener Nuno Santos i spillertunnelen forrige uke. Her fra kampen mot AZ Alkmaar tidligere i vår.

Knutsen mener ett taktisk grep kunne endret kampen

ROMA (VG) Han ble ydmyket i Bodø og mislyktes i tre av tre møter med Glimt, men da det gjaldt som mest dro José Mourinho (59) frem et grep som satte nordlendingene – og tribunehenviste Kjetil Knutsen (53) – sjakk matt.

– Det var ingen kamp. Fra første minutt var det ingen kamp, det beste laget var for sterkt for Bodø, sa Romas portugisiske manager i intervju med Viaplay etter kampslutt.

Portugiseren var ekstatisk på sidelinjen da målene rant inn i løpet av den første omgangen og avgjorde kvartfinalen på et fullsatt Stadio Olimpico, hvor det til slutt endte med sifrene 4–0 og dermed 5–2 sammenlagt.

Mourinhos aggressive og intensive væremåte sto i stil til det enorme trøkket fra tribunen, som tilsynelatende smittet over på et Roma-lag som gikk rett i strupen på Glimt.

Knallhardt press som i bunn og grunn må kunne kalles mannsmarkering over hele banen, førte til at Bodø/Glimt svært sjelden klarte å spille seg fri fra egen forsvarsfirer.

– Vi er litt for unøyaktige og klarer ikke komme oss ut av det presset. Det ballet litt på seg, egentlig. De hadde gjort en god hjemmelekse i dag, sier indreløper Hugo Vetlesen.

Romas portugisiske manager kjørte utpå den for anledningen glitrende unggutten Nicolò Zaniolo, som sammen med Tammy Abraham nektet de ballspillende midtstopperne til Bodø/Glimt å diktere begivenhetene.

Lagkaptein Lorenzo Pellegrini nærmest fotfulgte Glimt-ankeret Elias Kristoffersen Hagen, mens offensive Henrikh Mkhitaryan litt overraskende tok plass ved siden av Bryan Cristante sentralt på midtbanen.

Sammen tok de ut indreløperne til Bodø/Glimt, mens vingbackene til Roma, Rick Karsdorp og Nicola Zalewski, støtet oppi nordlendingens backer.

TORSDAGENS SJEF: Morten Kalvenes fikk ansvaret på sidelinjen for Bodø/Glimt i torsdagens kamp. Her i samtale med Ola Solbakken (nummer 9).

– Den låsen som ble satt opp mot Brice og Saltnes så vi tidlig. Men når man knapt hører seg selv tenke, blir det vanskelig å kommunisere, sier Morten Kalvenes, som hadde hovedansvaret på sidelinjen mens Kjetil Knutsen var henvist til tribunen etter tunnelbråket på Aspmyra.

Der satt bergenseren fullstendig i offside da spillerne slet – og kunne ikke dele sine tanker om hvordan situasjonen kunne løses.

– Jeg må forholde meg til de reglene som er, sier Knutsen til V4.

Knutsen mener at en av indreløperne burde ha senket seg dypere i banen. På den måten kunne de enklere fått overtall til å vri spillet og komme seg ut av Romas knallharde press.

– Kommer du deg ut av det første presset deres, så er det en del rom på de. Vi spiller bare på førstebevegelse, men det er fordi vi ikke finner veien, og så må vi bare lempe ballen fra oss, sier Knutsen, og gjentar at å koble på motsatt indreløper kunne vært veien ut av Mourinhos knipetangsmanøver.

Isteden gikk den høyrebente venstrebacken Brice Wembangomo seg fast – eller trillet ballen tilbake til start hos midtstopperduoen eller keeper Nikita Haikin.

– Når vi er på vårt beste, så tør Brice å ta ballen med seg og ta av et press. I dag stopper han ballen, går tilbake og spiller ned til keeper. Og så spiller vi oss til veldig vanskelige situasjoner, sier Knutsen.

Kantspiller Ola Solbakken kalte opptredenen «jævlig frustrerende» og sa at han satt igjen med «en ekkel og dårlig følelse». Han er usikker på i hvilken grad Kjetil Knutsens fravær påvirket spilllerne.

– Det er vanskelig å si. Vi har fokusert på å ikke tenke på det. Det fikk være opp til UEFA hvordan det ble. Dette var ikke i våre hender.

– Kunne han ha gjort noe fra sidelinjen?

– Nei, det tror jeg ikke.

I oppladningen snakket Bodø/Glimt om «å ha rett fokus» og at de kun gledet seg til den store anledningen. På VGs spørsmål om de kan ha vært for naive og at oppladningen har kostet mer enn de trodde, svarer Kalvenes slik:

– En av de tingene som har brakt oss hit er at gruppen og klubben har vist en imponerende evne til å vokse med utfordringene som har kommet. Med tanke på eventuell naivitet, har vi vært klare på at vi kom til å møte den sterkeste Roma-utgaven vi har møtt. Med fasit i hånd var det det vi fikk.