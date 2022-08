HAT-TRICK: Erling Braut Haaland feirer 4–2-scoringen mot Crystal Palace.

Eks-landslagsspillere vil ikke rangere Haaland som «tidenes beste»

På sosiale medier raser diskusjonen: Er Erling Braut Haaland, i en alder av 22 år, allerede tidenes beste norske fotballspiller på herresiden?

TV 2s programleder Jon Børrestad og det gamle spurtkongen Petter Northug er blant de som fyrer i debatten.

«Størst av alt og alle. Ferdig snakka», skriver Northug som svar på denne:

Tidligere landslagsspillere VG har snakket med etter lørdagens Haaland-hat-trick synes ikke at tiden er moden for å plassere Manchester City-spissen øverst på listen «tidenes beste».

– Han har vært helt enorm, og mest sannsynlig kommer han til å bli tidenes beste. Men å sette ham foran spillere som Tom Lund, Rune Bratseth og Hallvar Thoresen, det blir for tidlig, sier den tidligere landslagsbacken André Bergdølmo.

Han må innrømme at Haaland «begynner å nærme seg» – og at det er en vanskelig øvelse å rangere folk fra ulike epoker.

– Han har allerede vist at han kan være stabil over tid, påpeker Bergdølmo, som mener 4–2-scoringen i helgen viser egenskaper Haaland er alene om i verden:

– Han er orientert før ballen kommer, og han tenker allerede på neste trekk. Når han får den, så er alt klart. Det er ikke instinkt, det er planlagt, beskriver han.

Einar Aas (66), som spilte for Bayern München og Nottingham, har tidligere plassert Tom Lund i samme klasse som Kevin Keegan.

– I den korte perioden Haaland har spilt, er han den klart beste norske spilleren i store ligaer. Skal han bli «tidenes beste», må han gjøre det over flere år, mener Aas.

– Men jeg er nesten hundre prosent sikker på at han blir det, legger han til.

– I utlandet var Hallvar Thoresen den største, mens Rune Bratseth hadde en fin karriere. Men maken til Haaland-suksessen er det ingen som har hatt, sier Aas.

«Tidenes beste»-kåringer er gjerne en øvelse for fotballnerder. Spillernes individuelle ferdigheter, prestasjoner, titler og kalde fakta skal opp i gryta før man tilsetter egen smak, bakgrunn og nostalgi.

Spillere i helt ulike tidsepoker vurderes mot hverandre.

STJERNE: Hallvar Thoresen (til venstre) var stor i PSV Eindhoven, på den tid der den nederlandske ligaen var blant de beste i Europa. Her sammen med en av tidenes beste spillere, Ajax-ikonet Johan Cruyff.

I en NRK-kåring for ti år siden var Arne Scheie og Knut Nesbø aldri i tvil: Hallvar Thoresens dominans for PSV Eindhoven gjorde ham til tidenes beste norske spiller.

Nå er det kanskje tid for rokeringer:

– Haaland er blant de aller beste. Og for å uttrykke meg sånn: Akkurat nå ser jeg ikke hvem som kan utfordre ham om førsteplassen, sier Scheie – uten å ville klistre «tidenes beste» på Haaland.

Han unnskylder seg med at det er folk på 1930-tallet han ikke har sett...

– Jeg bøyer meg i støvet for det han har gjort. Han er toppscorer i Premier League og han er kjøpt inn til det beste laget. For oss som har fulgt engelsk fotball siden 50-tallet, er dette helt uvirkelig.

Tom Lund (som skulle erstatte Johan Cruyff i Ajax), Rune Bratseth (som ble nominert til Gullballen to ganger), Roald «Kniksen» Jensen, Odd Iversen, Erik «Myggen» Mykland, Harald «Dutte» Berg, John Arne Riise, John Carew og Ole Gunnar Solskjær er navn som nå utfordres på det sterkeste av Haaland, men også av Martin Ødegaard.

Haaland er inne i sin fjerde sesong som storscorer i en topp 5-liga. Han har blitt toppscorer i Champions League, og han er bare 13 mål fra scoringsrekorden til Jørgen Juve (33 mål) på landslaget.

Det ble ingen ligatitler i Dortmund, men ett cupmesterskap, der Haaland scoret to ganger i 4–1-seieren i finalen mot Leipzig.

– Jeg ville gitt det litt mer tid. Han er såvidt tørr i bleiene, sier Linda Medalen (152 landskamper, 64 mål for Norge) om Haalands kandidatur som «tidenes beste».

– Jeg skjønner at spørsmålet blir stilt, for han har hatt noen helt syke prestasjoner, men han er bare 22 år. Han har mye å gå på både i hode- og duellspillet og han er ikke så god defensivt som andre toppspisser. Han er ikke komplett, vurderer hun.

– Men han har utviklet en helt spesiell kompetanse. Han ligger bare og lurer, og så bruker han kreftene når han må. Han gjør spesielle mål som ingen norske spiller har gjort før, heller ikke utenlandske om man ser bort fra Messi og Ronaldo. Det er en spisskompetanse vi ikke har sett makan til i Norge.

Gøran Sørloth (55 landskamper, 15 mål) beskriver Haaland som «magisk», men sier han må «vokse litt mer» over tid.

– Tidenes beste, den statusen får du når du ferdig, ikke når du nettopp har startet, er den klare beskjeden fra Trøndelag.

– Nei, nei, nei

Tidligere fotballkommentator og lederlegende i Lillestrøm, Ivar Hoff, ble i 2017 intervjuet av VG i forbindelse med en reportasje om LSK-legenden Tom Lund.

Den gangen slo Hoff fast at Lund var den beste Norge har hatt, med Hallvar Thoresen, Rune Bratseth, Ronny Johnsen, Henning Berg, Ole Gunnar Solskjær, John Carew og Tore André Flo på plassene bak.

På spørsmål om han i dag – etter Haalands prestasjoner de siste årene og ikke minst siste tiden – har endret mening, svarer Hoff slik:

– Nei, nei, nei, sier han – før han begrunner hvorfor:

Ivar Hoff, her avbildet i forbindelse med en VG-sak i 2018.

– Det er to fantastiske fotballspillere. Men Tom Lund var grunnen til at Lillestrøm gikk fra bunnen på nivå tre til det beste laget i Norden på 1970-tallet. Det han har levert… Du hadde ikke hørt om Lillestrøm sportsklubb i moderne tid om ikke Tom Lund hadde vært der. I tillegg sier de tilbudene Tom Lund fikk noe om ham. Da Johan Cruyff ble solgt til Barcelona var det Tom Lund de ville hente for å erstatte ham.

– Haaland er et monster av en spiss og lager ekstremt mange mål. Jeg er imponert. Men han har ikke vært med å vinne noe ennå. Du må ha litt flere sesonger på baken, vinne noe og sette din signatur på et trofé, sier Hoff.

– Hadde ikke nivået Erling har

Tidligere landslagssjef og mangeårig klubbtrener på øverste nivå, Åge Hareide, er på sin side klar i sin sak.

Han har til og med spilt med flere av spillerne som gjennom årene har blitt vurdert som «tidenes beste norske fotballspiller».

– Nå er det Erling som er det og han blir bare enda bedre. Han har en målstatistikk som er helt sinnssyk. Den er ut av en annen verden. Det skal så mye til for å mestre det der, sier Hareide, som viser til at jærbuen har gjentatt scoringsbragder i alle ligaer han har spilt i.

HYLLER HAALAND: Åge Hareide, her under en VG-reportasje tilbake i 2021.

Hareide poengterer at han har spilt med flere av navnene som har blitt nevnt som tidenes beste i Norge.

– Bratseth var suveren i Tyskland, Hallvar det samme i Nederland. Tom Lund kunne blitt det. Men de hadde ikke det nivået Erling har, konkluderer han – og minner samtidig om at han fotballen har utviklet seg siden 80- og 90-tallet.

– De andre spilte bra i en annen tid. Motstanderen er bedre trent, folk er hurtigere og alt det der. Likevel gjør Erling det å score mål helt fenomenalt i England. Det er ikke mange som har klart å score så mange så fort – og han kan slå alle rekorder, sier Hareide.