RETURNERER: Romelu Lukaku er ferdig i Inter, og skal den kommende sesongen ikle seg Chelsea-blått.

Chelsea sprenger banken for Lukaku – blir klubbens rekordkjøp

Regjerende Champions League-mester Chelsea ruster opp foran den nye sesongen. Kraftspissen Romelu Lukaku (28) returnerer til klubben som deres dyreste kjøp – syv år etter at han forlot klubben.

Publisert: Nå nettopp

Chelsea bekrefter rekordovergangen på sine nettsider.

Lukaku, ble hentet til Chelsea fra belgiske Anderlecht i en alder av 18, men etter bare 15 kamper og ingen scoringer – men flere suksessfulle utlån – ble han solgt. Siden har han hamret inn scoringer i Everton, spilt for Manchester United og var forrige sesong katalysatoren bak Inters første Serie A-tittel siden 2010.

Nå returnerer han til Chelsea, syv år etter at han forlot klubben, til en overgangssum som rapporteres å være på svimlende 97,5 millioner pund. Det tilsvarer rundt 1,2 millioner kroner.

Bildet under er fra sist gang Lukaku bli presentert som Chelsea-spiller i 2011.

DEN GANG DA: Romelu Lukaku (t.h.), sammen med nåværende Southampton-spiller Oriol Romeu og daværende Chelsea-manager Andre Villas-Boas. Foto: BEN STANSALL / AFP

Den summen gjør ham til den dyreste Chelsea-spilleren i historien. Chelsea smadrer sin egen overgangsrekord som ble satt da de hentet Kai Havertz i fjor, og Lukaku blir samtidig den nest dyreste spilleren i Premier Leagues historie. Bare Jack Grealish’ overgang fra Aston Villa til Manchester City tidligere i sommer kostet mer.

Lukaku slutter seg til Chelsea etter to sesonger i Italia. Den siste, 2020/21-sesongen, kulminerte i at Milano-klubben ble seriemestere. Lukaku var en svært viktig bidragsyter med 24 seriemål og elleve målgivende pasninger. I alle turneringer endte han på 44 kamper, 30 mål og ti målgivende.

De tettest på Lukaku sier en del av motivasjonen hans for å returnere til Stamford Bridge er at han føler han har noe uoppgjort i London, og at han fortsatt drømmer om å emulere sitt store forbilde Didier Drogba, som i forkant av overgangen, gledet seg:

Chelsea startet sesongen med å vinne den europeiske supercupen etter å ha slått Villarreal på straffer. Lørdag sparker de Premier League-sesongen i gang med hjemmekamp mot Crystal Palace.

Saken oppdateres.