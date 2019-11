ETTERTRAKTET: Erling Braut Haaland er her i kamp hjemme mot Napoli, med lagkamerat Takumi Minamino til venstre og italienernes Allan Loureiro til høyre. Foto: AFP

Kilder til VG: Barcelona, Real Madrid og Manchester United har sett Haaland i aksjon

Erling Braut Haaland (19) har scoret 27 mål på 19 kamper for Red Bull Salzburg denne sesongen. Det skal ha tiltrukket interesse fra så å si samtlige av Europas største klubber.

VG får opplyst fra informert hold at en rekke av dem har sett den 19 år gamle jærbuen herje for Red Bull Salzburg.

Listen over klubbene som har fulgt Braut Haaland og hans lagkamerater fra tribuneplass inneholder flere av de tyngste navnene i Fotball-Europa. Dette er 11 av dem:

Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Valencia og Sevilla.

Kan forlate Salzburg i januar

Salzburg-direktør Christoph Freund opplyste til VG sist tirsdag at han «håper» at de klarer å beholde Braut Haaland ut sesongen, men at han ikke kan utelukke at 19-åringen blir solgt allerede i januar.

En annen kilde forteller til VG at det er en forståelse også øvrige personer i klubben deler med Freund.

– For øyeblikket er det ikke et bud på bordet vårt. Vi er avslappet og Erling er avslappet. Vi nyter tiden med ham. Det er fint at vi har en 19-åring som mange store klubber i Europa er virkelig interessert i, sa Freund i forbindelse med Champions League-kampen mot Genk.

Pappa Alfie Haaland spiller samtidig ned betydningen av at en rekke storklubber har sett sønnen i aksjon i høst.

– De fleste klubber er vel på alle kamper, alle plasser. Så skal ikke konkludere for mye rundt det, sier Haaland senior i en kommentar til VG.

Tilbake i storslag

10. desember får Braut Haaland sjansen til å vise seg frem igjen på kontinentets gjeveste fotballscene. Da løper den 194 centimeter høye angriperen ut foran over 30.000 tilskuere på Red Bull Arena for det avgjørende møtet med Liverpool.

På tribunen vil det igjen sitte representanter fra flere av Europas største klubber.

Her kan du høre hvordan Haaland opplevde å score hat-trick i Champions League-debuten mot Genk:

Publisert: 29.11.19 kl. 19:25

