OPPGITT: Enai Emery under sist helgs kamp mot Southampton på Emirates. Foto: Yui Mok / PA Wire

Eurosports Arsenal-supporter: – Spark Emery før det er for sent

Unai Emery (48) sliter kraftig i sin andre sesong som Arsenal-sjef. Jonas Bergh-Johnsen, Eurosport-reporter med rød-hvitt Arsenal-hjerte, er klar på at spanjolen ikke er rett mann for «The Gunners».

Den første sesongen som Arsène Wengers etterfølger ga Europa League-finale, 22 kamper på rad uten tap på høsten - men ikke topp 4 og Champions League–plass.

Nå er det krise: Arsenal er åtte poeng unna topp 4 etter å ha vunnet bare fire av sine 13 første Premier League-kamper denne sesongen.

– Jeg synes ikke fjorårssesongen ga så mye bud om at Emery var rett mann, sier Jonas Bergh-Johnsen.

– De 22 kampene uten tap på høsten var av den meget heldige sorten med mye stang inn og i mange tilfeller reddet av avslutteregenskapene til Aubameyang og Lacazette. Expected goals-tallene understreker dette, sier Eurosport-reporteren – og viser til tall som sier hvor mange mål et lag burde score i en kamp.

– Det taktiske var et evig rot gjennom hele sesongen, i starten var det friskt og nesten sjarmerende med to bytter til pause i en haug av kamper, men etter hvert ble det klart at Emery ofte bommet på den taktiske inngangen og laguttak, og var tvunget til å gjøre tidlige bytter, fortsetter Jonas Bergh-Johnsen.

Arsenal sikret seg billett til Europa League-finalen, men avslutningen på siste sesong ble en katastrofe: De vant bare to av sine syv siste seriekamper og rotet bort en tilsynelatende sikker Champions League-plass. Tottenham (4. plass) endte ett poeng foran og Chelsea to poeng foran.

ARSENAL-SUPPORTER: Jonas Bergh-Johnsen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Veien til Europa League-finalen var riktignok veldig solid, der leverte både lag og trener før det ble en fullstendig kollaps i finalen i Baku. Legg til den nær skandaløse måten man kastet bort en svært gyllen mulighet for Champions League-spill i 19/20 og totalinntrykket blir en svak, svak treer på terningen fra meg, sier Jonas Bergh-Johnsen.

Som mange andre ble han imponert over sommer-signeringene.

– De var langt over forventningene ut fra budsjettlekkasjer tidlig på sommeren - så var likevel optimismen der i august. Derfor er det så skuffende at denne høsten har gitt flere skritt i feil retning, både spillemessig, taktisk og med Özil- og Xhaka-rotet som kremtoppen på fruktsalaten. Det virker som Emery har stadig mindre grep om en spillergruppe som underpresterer voldsomt, fortsetter Arsenal-supporter Bergh-Johnsen.

– Om ikke grep snart tas, er jeg redd denne sesongen er spolert allerede før jul, noe som er bekmørkt med tanke på klubbens utvikling fra sommeren 2020, sier Bergh-Johnsen - og tenker da særlig på situasjonen til Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette. Begge disse stjernespillerne har foreløpig sagt nei til å signere nye kontrakter.

– Mitt klare råd er: Spark Emery før det er for sent, han er ikke riktig mann for klubben, sier Jonas Berg-Johnsen – og hans tips for Frankfurt-matchen torsdag er: Begge lag scorer.

VGs tips: Uavgjort til 3,55 i odds.

Et Begge lag scorer-spill er trolig et godt forslag som står til 1,45 i odds. Det er et spill som har kommet til i etterkant på Norsk Tippings oddsspillprogram. Går du for litt høyere avkastning er uavgjort ved full tid også en mulighet.

Arsenal har, til tross for alle sine utfordringer, ennå ikke tapt hjemme i inneværende sesong (ti kamper i alle sammenhenger). Emery har det med å rotere på laget i Europa League, og vi forventer mer av det samme i aften - tenk på at både på søndag og neste torsdag skal Gunners ut i ligakamper.

Eintracht Frankfurt hadde et bra tak på kampen, men hadde åpenbart ikke dagen i det motsatte Arsenal-møtet i september og gikk på et 0–3-tap. Tyskerne er litt på dypt vann etter å ha blitt påført tre strake tap i liga og e-cup - trenger så sårt en oppmuntring nå.

Et uavgjort-spill står til 3,55 i odds, spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 28.11.19 kl. 13:33

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

