Tre strake seiere for José Mourinho og Tottenham

(Tottenham – Bournemouth 3–2) José Mourinho har fått en drømmestart på livet i London. Tottenham har ikke gjort annet enn å vinne under portugiserens ledelse, men det ble nok en gang dramatisk.

3–2 borte mot West Ham og 4–2 hjemme mot Olympiakos var fasit før Bournemouth tok turen til den engelske hovedstaden lørdag ettermiddag. José Mourinho skulle for første gang lede Tottenham i en hjemmekamp i Premier League.

Tottenham har allerede scoret mange flotte mål under Mourinhos ledelse, og de gjorde det atter en gang denne lørdagen. Men Mourinhos gutter har fremdeles til gode å tette igjen bakover.

Heller ikke denne gangen maktet de å holde nullen.

Dele-dobbel

Kampen startet med et voldsomt Bournemouth-kjør, og bortelaget fra Englands sørkyst kunne fint scoret i løpet av de første 20 minuttene. Men etter det tok de liljehvite fullstendig over.

Dele Alli ga Tottenham både 1- og 2–0, med et par lekre scoringer:

Toby Alderweireld med en strålende pasning i bakrom, hvor både Son Heung-min og Dele Alli var på vei gjennom. Førstnevnte la ned ballen med en elegant touch, og Alli hadde en enkel jobb med å sette ballen i mål.

DØDELIG DUO: Son Heung-min (med ryggen til) og Dele Alli var involvert i det meste for Tottenham lørdag ettermiddag. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Ettmålsledelsen sto seg til pause, men Alli var langt fra ferdig:

Igjen var Alderweireld involvert, med en ny, fantastisk crosser. Denne gangen rett til Dele Alli som tok den ned på brystet, dro seg vekk fra en forsvarer før han chippet ballen over en utrusende Aaron Ramsdale.

Frisparkperle og dramatikk

Senere i omgangen skulle Tottenham-fansen få se et svært sjeldent syn: En scoring fra Moussa Sissoko.

95 kamper har franskmannen spilt – i alle turneringer – siden forrige gang han kunne juble for nettkjenning. Men da Tottenham kontret med Son og Sissoko løp seg fri i feltet, kunne han endelig slippe jubelen løs etter en kontrollert volley-avslutning.

Liverpool-eide Harry Wilson reduserte for Bournemotuh med en fantastisk frisparkscoring, og dermed røk nullen nok en gang for Tottenham. Likevel virket det som de hadde full kontroll, men det skulle ta helt av på tampen.

Wilson scoret nemlig sin andre for kvelden, seks minutter på overtid. Arnaut Danjuma kom seg rundt på kant og slo ballen 45 grader ut, og der var Wilson og satte ballen i mål.

Akkurat som mot West Ham i Mourinhos debutkamp, ga Tottenham fra seg 3–0-ledelse, men endte opp med å vinne 3–2.

Tre seiere, tre kamper med tre eller flere scorede mål og tre kamper med to baklengs er fasit for Mourinho, som har fått et stempel for å «parkere bussen». Men Tottenham-laget hans scorer i hvert fall mange - og slipper inn mange.

De liljehvite klatrer uansett fra 10.- til 5. plass, og begynner dermed å nærme seg topp fire-lagene. Det er seks poeng opp til Chelsea, som gikk på en smell da de tapte 1–0 for West Ham lørdag.

