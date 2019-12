FORLENGER: Lars Lagerbäck (t.v) forlenger kontrakten med landslaget i fotball. Tore Reginiussen til høyre. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lagerbäck forlenger med landslaget: – Veldig godt likt av spillerne

Lars Lagerbäck (71) har forlenget kontrakten med det norske fotballandslaget. Landslagsspiller Tore Reginiussen mener avgjørelsen er veldig viktig.

Norges Fotballforbund (NFF) melder om kontraktsforlengelsen i en pressemelding fredag morgen.

Der gjøres det klart at assistenttrener Per Joar Hansen også forlenger sin kontrakt med landslaget.

De to hadde kontrakter som gikk ut etter EM-sluttspillet kommende sommer eller til play-off kampene i mars, dersom Norge ikke skulle klare å spille seg til sluttspillet.

Nå gjelder den nye kontrakten ut den kommende VM-kvalifiseringen og forlenges til VM i 2022 dersom Norge tar seg dit, står det i meldingen fra NFF.

– Med en positiv arbeidsgiver, støtteapparat og spillertropp var det vanskelig å si nei. Jeg trives veldig bra i jobben som norsk landslagssjef, og fotballmessig er det en spennende og lovende gruppe som har store muligheter for å fortsette utviklingen. Målet er å kvalifisere oss for EM-sluttspillet og deretter VM-sluttspillet i 2022, sier Lagerbäck i pressemeldingen.

FÅR SELSKAP: Per Joar Hansen (t.v) forlenger også sin kontrakt med landslaget, samtidig med Lagerbäck (t.h). Foto: Frode Hansen

Avgjørelsen setter Tore Reginiussen (33), landslagsspilleren fra Rosenborg, stor pris på.

- Jeg syns det er fantastisk for landslaget at man viderefører alt det bra som er gjort siste årene. Det føles som om det er noe ordentlig bra på gang. Nå handler det om å ta det siste steget ut i mesterskap. Det er definitivt veldig viktig at Lars, «Perry» og resten av teamet fortsetter. De er veldig godt likt av spillerne, sier Reginiussen til VG.

Han sier at spillerne har fått en melding om avgjørelsen fredag morgen. Han tror mange av spillerne har forsøkt å overtale Lagerbäck til å fortsette som landslagstrener.

– Han er en trener som har lært meg utrolig mye. Han er en veldig behagelig person, som er utrolig kompetent. Han har vært en flott mann å jobbe med. Nå går min tid på landslaget mot slutten, men jeg er veldig glad på vegne av hele landslaget for denne avgjørelsen, sier Reginiussen.

Lagerbäck har tatt både Sverige, Nigeria og Island til meserskap. Men han har ennå ikke klart det samme med Norge. Samtidig er Norge ubeseiret på hjemmebanen Ullevaal Stadion under svenskens ledelse.

Da VG spurte Lagerbäck for en måned siden om hva som talte for eller mot for å forlenge kontrakten svarte svensken:

– Det som taler mot ser jeg når jeg titter meg i speilet. Det er naturligvis det store problemet. Da skal man binde seg opp for to år til og jeg vet hvor gammel jeg er i alle fall. Det er vel det største.

Lagerbäck vil være 74 år når VM spilles i 2022. Svensken klargjorde i november at han satte pris på at folk rundt ham ønsket at han skulle fortsette. Han mente også at landslagets gradvise fremgang talte for at han kunne velge å fortsette som trener for landslaget. Nå er det sluttspillet i Nations League til våren som blir Norges sjanse til å kvalifisere seg til mesterskapet.

