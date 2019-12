Lagerbäck forlenger med landslaget: Fotballforbundet tok ikke kontakt med andre kandidater

ULLEVAAL STADION (VG) Lars Lagerbäck (71) har forlenget kontrakten med det norske fotballandslaget. Fotballforbundet sier det var viktig å få avklaringen før jul.

Norges Fotballforbund (NFF) meldte om kontraktsforlengelsen i en pressemelding fredag morgen. Den nye kontrakten gjelder ut den kommende VM-kvalifiseringen og forlenges til VM i 2022 dersom Norge tar seg dit, står det i meldingen fra NFF. Der gjøres det klart at assistenttrener Per Joar Hansen også forlenger sin kontrakt med landslaget.

– Får man oppleve VM med denne gjengen kan jeg nesten love at jeg trekker meg tilbake. Men jeg lover ingenting, sier Lars Lagerbäck på pressekonferansen på Ullevaal stadion fredag formiddag.

Lagerbäck har ledet både Sverige, Nigeria og Island til mesterskap. Men han har ennå ikke klart det samme med Norge. Samtidig er Norge ubeseiret på hjemmebanen Ullevaal Stadion under svenskens ledelse.

Fotballpresident Terje Svendsen gjorde det klart på pressekonferansen at det var viktig at trenerspørsmålet ble avklart før jul, for å gi ro før de viktige play off-kampene til våren. Han var samtidig klar på at det ville blitt helt feil å diskutere ny kontrakt samtidig som EM-kvalifiseringen pågikk.

Lagerbäck sier han måtte være realistisk når det gjelder sin alder overfor ledelsen i forbundet før de signerte ny kontrakt.

– De er klare for å ta sjansen og da tar jeg sjansen på at jeg fortsetter å være frisk. For det er en fantastisk jobb, sier Lagerbäck på pressekonferansen.

Han sier de ble enige etter den siste kvalifiseringskampen i høst.

– Jeg fikk spørsmålet tidligere i høst. Det var mellom de siste samlingene. Men det ble bestemt at vi skulle ta det etter Malta-kampen. Da var vi enige, sier Lagerbäck.

FÅR SELSKAP: Per Joar Hansen (t.v) forlenger også sin kontrakt med landslaget, samtidig med Lagerbäck (t.h). Foto: Frode Hansen

Han var klar på at det var viktig å få en avklaring så fort som mulig, slik at landslaget og fotballforbundet eventuelt kunne fått forberedt VM-kvaliken nå, dersom en annnen trener ble nødvendig.

Fotballpresident Terje Svendsen forklarte at de var helt overbevist om at Lagerbäck var mannen til å lede landslaget videre.

- Var dere i kontakt med noen andre i denne prosessen?

- Nei, sier Svendsen til VG.

De to trenerne hadde kontrakter som gikk ut etter EM-sluttspillet kommende sommer eller til play-off kampene i mars, dersom Norge ikke skulle klare å spille seg til sluttspillet.

Avgjørelsen setter Tore Reginiussen (33), landslagsspilleren fra Rosenborg, stor pris på.

- Jeg syns det er fantastisk for landslaget at man viderefører alt det bra som er gjort siste årene. Det føles som om det er noe ordentlig bra på gang. Nå handler det om å ta det siste steget ut i mesterskap. Det er definitivt veldig viktig at Lars, «Perry» og resten av teamet fortsetter. De er veldig godt likt av spillerne, sier Reginiussen til VG.

Han sier at spillerne har fått en melding om avgjørelsen fredag morgen. Han tror mange av spillerne har forsøkt å overtale Lagerbäck til å fortsette.

– Han er en trener som har lært meg utrolig mye. Han er en veldig behagelig person, som er utrolig kompetent. Han har vært en flott mann å jobbe med. Nå går min tid på landslaget mot slutten, men jeg er veldig glad på vegne av hele landslaget for denne avgjørelsen, sier Reginiussen.

