FORLENGER: Lars Lagerbäck forlenger kontrakten med landslaget i fotball. Foto: Fredrik Hagen

Lagerbäck forlenger med landslaget

Lars Lagerbäck (71) har forlenget kontrakten med det norske fotballandslaget.

Oppdatert nå nettopp

Det melder NFF i en pressemelding fredag morgen.

I pressemeldingen gjøres det også klart at assistenttrener Per Joar Hansen også forlenger med landslaget.

De to hadde kontrakter som gikk ut etter EM-sluttspillet kommende sommer eller til play-off kampene i mars, dersom Norge ikke skulle klare å ta spille seg til sluttspillet.

Nå gjelder den nye kontrakten ut den kommende VM-kvalifiseringen og forlenges til VM i 2022 dersom Norge tar seg dit, står det i meldingen fra NFF.

– Med en positiv arbeidsgiver, støtteapparat og spillertropp var det vanskelig å si nei. Jeg trives veldig bra i jobben som norsk landslagssjef, og fotballmessig er det en spennende og lovende gruppe som har store muligheter for å fortsette utviklingen. Målet er å kvalifisere oss for EM-sluttspillet og deretter VM-sluttspillet i 2022, sier Lagerbäck i pressemeldingen.

Lagerbäck har tatt både Sverige, Nigeria og Island til meserskap. Men han har ennå ikke klart det samme med Norge. Samtidig er Norge ubeseiret på hjemmebanen Ullevaal Stadion under svenskens ledelse.

Da VG spurte Lagerbäck for en måned siden om hva som talte for eller mot for å forlenge kontrakten svarte svensken:

– Det som taler mot ser jeg når jeg titter meg i speilet. Det er naturligvis det store problemet. Da skal man binde seg opp for to år til og jeg vet hvor gammel jeg er i alle fall. Det er vel det største.

Lagerbäck satte da pris på at folk rundt ham ønsket at han skulle fortsette. Han mente også at landslagets gradvise fremgang talte for at han kunne velge å fortsette som trener for landslaget. Til sommeren spilles EM i fotball. Nå er det sluttspillet i Nations League til våren som blir Norges sjanse til å kvalifisere seg til mesterskapet.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 06.12.19 kl. 08:35 Oppdatert: 06.12.19 kl. 08:45

Mer om