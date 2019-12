SKUFFET: Simen Wangberg (stående) deppet etter kampen mot Stabæk. Det var han ikke alene om. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Wangberg etter Tromsø-nedrykket: – Skuffelse, hjelpesløshet og skam

TROMSØ/NEDRE EIKER/OSLO (VG) Tidenes nedrykksdrama i Eliteserien er overstått: Tromsø og Ranheim rykker ned. Lillestrøm får en ny sjanse.

Oppdatert nå nettopp

– Du føler skuffelse, hjelpesløshet og skam. Det er den verste følelsen jeg har hatt som fotballspiller, sier Tromsøs Simen Wangberg til VG.

– Du vet hvor mye det betyr for folk, både de du er glad i og de som er glad i klubben. På en sånn her dag føler du at du skuffer mange, sier Tromsø-kapteinen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Tromsø presset voldsomt på i sluttminuttene mot Stabæk, men de måtte ha tre poeng – og det maktet de ikke. Dermed må de ta turen ned et nivå neste sesong.

– Det var helt stille i garderoben. Tomme øyne og tomme ansikter. Alle var inne i seg selv. Det er vanskelig å si noe som kan trøste dem. Det var mange gråtende spillere der, forteller Tromsø-trener Valakari om stemningen i garderoben etter kampen.

Allerede før avspark skapte kampen i nord overskrifter etter voldsomt snøvær, og kaoset fortsatte etter avspark.

To ganger måtte kampen avbrytes. Først for å måke bort snø fra linjene, deretter ble samtlige spillere sendt i garderoben og erstattet med to traktorer i 12 minutter. Da lagene var på banen igjen scoret Stabæks Oliver Edvardsen neste umiddelbart.

– Det er ikke optimalt for noen lag. Man vil jo spille i et sett, på grønne baner. Det er nok ikke noe sjakktrekk av dem å spille fotball i desember i Norge. Det er nok ikke det lureste. Men det var likt for begge lag. Vi kan ikke bruke det som en unnskyldning, sier Morten Gamst Pedersen til VG

Tromsø-trener Simo Valakari avviste at forholdene var et problem.

– Forholdene var som de var. Dette kunne skjedd i oktober og i april. Vi er i Tromsø. Det er ekstreme forhold noen ganger, sier treneren til VG.

Runar Espejord satte utligningen etter pause, men fordi Mjøndalen vant sin kamp mot Vålerenga måtte Tromsø ha tre poeng. Sluttminuttene ble ekstra nervepirrende fordi kampen i nord ble satt igang rundt fem minutter etter de fire andre «nedrykkskampene».

Dramatiske minutter i Trondheim

– Vi er ikke god nok i eget spill til å vinne, så sånn sett blir det slik det blir, sier Ranheim-trener Svein Maalen til VG etter kampen.

– Vi klarer ikke å kontrollere ballen, vi klarer ikke å ta de smarte og lure valgene, så kanskje vi er litt uten selvtillit.

Ranheim satte en støkk i Lerkendal-publikummet da de tok ledelsen ved Øyvind Alseth 1–0 etter 21 minutter. Even Hovland utlignet etter snaut timen spilt og så fulgte fem kaotiske minutter:

76' Even Hovland header ballen i mål via egen arm til 2–1

78' Michael Karlsen utligner til 2–2

81' Samuel Adegbenro setter spikeren i Ranheim-kisten med 3–2

Ranheim måtte vinne og var helt avhengig av poengtap i Mjøndalen for at de skulle holde plassen. Neste sesong spilles i Obos-ligaen, kanskje uten veteranen Mads Reginiusen som tok til tårene etter kampen.

– Legger du opp nå?

– Det er vanskelig å si. Jeg må ta en runde etter sesongen, men tanken har slått meg, svarer han VG. Han var tydelig preget etter kampen.

– Det var en tung dag i dag. Det er blytungt, det er det. Jeg unner ingen å

stå i en slik nedrykkskamp over tid. Når man får endelig slaget rett i

magen, så gjør det vondt etterpå.

TÅREVÅTT: Mads Reginiussen tok til tårene etter kampen mot Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

Mjøndalen-seier avgjørende

Fredrik Brustads matchavgjørende mål etter snaut timen spilt, snudde opp-ned på bunnstriden. Bruntrøyene lå tynt an før siste runde og var helt avhengig av seier, samt at resultatene gikk med dem i andre kamper.

– Det er en sånn lettelse og glede som er vanskelig å beskrive, gliser Mjøndalen-trener Vegard Hansen til VGs reporter etter at eliteserie-kontrakten er fornyet.

– Vi spilte en god kamp og vant fortjent, og trodde det var mulig.

– Det er deilig å vise hvem som er sjefen, sier Sondre Solholm Johansen til VG – og viste villig frem julesokken han gjemte utstyret i.

– I kveld er håndbrekket av. Vi har spart oss lenge og knapt drukket noe etter sommeren. Mye skal ut i kveld, lite skal på tape, humrer lagets kaptein Christian Gauseth, før han tar seg en slurk øl.

les også Brann pepet av banen etter nytt stortap

Lillestrøm må ut i omspill mot Start etter å ha spilt 0–0 hjemme mot uavgjortlaget Sarpsborg 08 (15 uavgjorte i 2019-sesongen).

Der møter kanarifuglene Start, som tidligere søndag slo KFUM i opprykkskvalik. Kampene spilles henholdsvis 7. og 11. desember.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 01.12.19 kl. 20:03 Oppdatert: 01.12.19 kl. 21:13

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om