KAOSKAMP: Emil Bohinen dytter til Tromsøs Eric Smith. Smith fikk gult kort for en forseelse i forkant. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tromsø rykker ned etter kaoskamp – Ranheim slår følge

KRISTIANSUND/LILLESTRØM/MJØNDALEN/TRONDHEIM/TROMSØ (VG) Tidenes nedrykksdrama i Eliteserien er overstått: Tromsø og Ranheim rykker ned. Lillestrøm får en ny sjanse.

Tromsø presset voldsomt på i sluttminuttene mot Stabæk, men de måtte ha tre poeng – og det maktet de ikke. Allerede før avspark skapte kampen i nord overskrifter etter voldsomt snøvær, og kaoset fortsatte etter avspark.

– En parodi, kalte Eurosports Carsten Skjelbred det i pausen.

To ganger måtte kampen i nord avbrytes. Først for å måke bort snø fra linjene, deretter ble samtlige spillere sendt i garderoben og erstattet med to traktorer i 12 minutter. Da lagene var på banen igjen scoret Stabæks Oliver Edvardsen neste umiddelbart.

Runar Espejord satte utligningen etter pause, men fordi Mjøndalen vant sin kamp mot Vålerenga måtte Tromsø ha tre poeng.

Dramatiske minutter i Trondheim

Ranheim satte en støkk i Lerkendal-publikummet da de tok ledelsen ved Øyvind Alseth 1–0 etter 21 minutter. Even Hovland utlignet etter snaut timen spilt og så fulgte fem kaotiske minutter:

76' Even Hovland header ballen i mål via egen arm til 2–1

78' Michael Karlsen utligner til 2–2

81' Samuel Adegbenro setter spikeren i Ranheim-kisten med 3–2

Ranheim måtte vinne og var helt avhengig av poengtap i Mjøndalen for at de skulle holde plassen. Neste sesong spilles i Obos-ligaen.

Lillestrøm må ut i omspill mot Start etter å ha spilt 0–0 hjemme mot uavgjortlaget Sarpsborg 08 (15 uavgjorte i 2019-sesongen).

Der møter kanarifuglene Start, som tidligere søndag slo KFUM i opprykkskvalik. Kampene spilles henholdsvis 7. og 11. desember.

