HERJET: LSK Kvinner ledet 4–0 til pause mot Linfield. Foto: David Catry / Sportpix.be / NTB scanpix

LSK Kvinner lekte seg med Linfield i Europa

(Linfield - LSK Kvinner 4–0) Kanarifuglene fra Romerike hadde null problemer med å ta første stikk i Champions League-kvalifiseringen.

LSKs fotballkvinner fikk som ventet få problemer med å vinne mot Linfield i den første av tre kvalifiseringskamper til Champions League.

Til pause ledet romerikingene 4-0 etter scoringer av Synne Skinnes Hansen, Therese Åsland, Elise Thorsnes og Meryll Abrahamsen.

LSK holdt til tider lekestue på Van Roy stadion i Denderleeuw, og Linfield kan takke sin keeper, Lauren Perry, for at ikke de lå under med flere mål til pause. Til tross for sjansebonanza også i annen omgang ble det ikke flere mål i kampen.

Kampen mot Linfield var den første av i alt tre kvalifiseringskamper på en drøy uke i Belgia. Lørdag møter de Anderlecht (Belgia) før PAOK (Hellas) venter i den siste kampen tre dager senere.

Vinneren av gruppen går rett inn i 16-delsfinale i mesterligaen. Skulle LSK ta seg gjennom kvalifiseringen vil de for første gang være i den seedede gruppen, og unngå storlag som Lyon, Barcelona og Wolfsburg før en eventuell kvartfinale.

Utslagsrundene i Champions League starter senere i høst.

SCORET: Elise Thorsnes. Foto: David Catry / Sportpix.be / NTB scanpix

Publisert: 07.08.19 kl. 15:59