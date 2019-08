GLEDE: Mange følelser da Mohamed Keita fikk en stor klem av Kari Stangebye etter kampen mot Vålerenga. Til venstre Mohammed Abu, tidligere SIF, nå Vålerenga. Foto: Knut Espen Svegaarden

Godset-helten fikk klem av en som alltid trodde på han

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Vålerenga 3–2) Dette bildet har mange følelser. SIF-helten Muhamed Keitas møte med «mor» Kari Stangebye etter seieren over Vålerenga på Marienlyst.

For Keita har vært langt nede. Han har slitt, han har vært skadet, han har byttet klubb – uten å lykkes så veldig med det heller. Og han har slitt enda mer. Og han har aldri fått ut hele det potensialet vi alle så da han slo gjennom på Godset som tenåring.

Og Kari Stangebye, hun har vært i Godset siden Keita dukket opp der, ung og håpefull, som 18-åring. Hun har smurt mat til han, vært en støtte, i alle år.

Stangebye er «blå» tvers gjennom, og har vært som en mor for Godset-spillerne, spesielt for dem som har slitt. Som Keita.

– Tenk deg følelsene når den første scoringen hans kom, sier Kari Stangebye – med tårer i øynene. Hun husker at Keita ville ha en date med datteren hennes, men Stangebye mente Keita datet for mange. Og hun sa at det ble «buksevann» på han om han ikke oppførte seg pent ...

Keita visste ikke hva det var. Ikke før Stangebye helte vann i buksene på Keita ...

Men spøk til side: – Jeg unner ham dette av hele mitt hjerte. Jeg vet hvor mye han har slitt, sier Kari Stangebye – etter klemmen utenfor Godset-garderoben.

For selv om Strømsgodset har hentet seks nye spillere i sommer: For å få den første seieren under trener Henrik Pedersen var det to gamle helter fra Ronny Deilas gull-lag fra 2013 som tok ansvar.

Lars Vilsvik (30) og Muhamed Keita (29) feiret seriegull med Ronny Deila i Drammen i 2013. Mot Deilas Vålerenga søndag kveld var de to nådeløse da det gjaldt som mest: Strømsgodset trengte virkelig en seier, på Marienlyst, en stadion som tidligere var sett på som en nesten ugjennomtrengelig festning.

Strømsgodset hadde ikke vunnet siden mot Tromsø 19. mai.

– Folk trodde kanskje jeg var «død», smiler Muhamed Keita da VG snakker med ham i intervju-sonen etter kampen.

– Det har nok vært litt sånn «han kommer aldri tilbake», men jeg er fortsatt her. Og jeg skal bidra med det jeg kan resten av denne sesongen. Så får vi se. Men jeg har lyst til å være her, sier Keita – som smelte inn to mål på 13 minutter i starten av 2. omgang, etter at han satt på benken i 1. omgang. Keita ble en liten matchvinner.

Det samme ble Lars Vilsvik, veteranbacken.

– Vi har blitt bedre og bedre siden vi fikk ny trener. Men ja, det er klart at det første målet er viktig, jeg ser den, sier Vilsvik til VG.

Men mot Vålerenga fikk i hvert fall trener Pedersen uttelling for det han mener har vært en kontinuerlig framgang i spillet, i hver kamp siden han kom til Drammen i sommer.

Og Pedersen har handlet i stor stil, fordi han mente det var og er nødvendig for at Godset skal holde seg i Eliteserien. Likevel var det altså klubblegendene, i hver fall en legende og kanskje mer en nomade, som slo til da det gjaldt som mest.

For Godset skapte ikke all verden før mannen med det smått utrolige navnet Lars Christopher Horst Jan Vilsvik, født i Berlin men nordmann god som noen og som har vært i Godset i 10 sesonger nå, klinket ballen i mål fra 16 meter. Det var seks minutter før pause, og hjemmelaget gikk i garderoben til stor jubel fra et publikum som hadde fått sett stor innsats og vilje over hele linjen.

Trener Pedersen satte inn Muhamed Keita etter pause. Det gikk bare fire minutter før den gamle SIF-helten fra 2013 banket inn 2–0. Et SIF med selvtillit hadde fint safet inn tre poeng her, men ikke dette laget. De lot Aron Dønnum redusere til 2–1, før Keita (igjen) sørget for to-måls ledelse.

Keita har også vært innom Vålerenga, og fikk høre det fra Klanen da han kom inn.

– De helte bensin på bålet, det var litt min hevn dette, sier Keita som mener han fikk motivasjon av meldingene fra bortesupporterne. Men for Keita handler det om å holde seg skadefri nå.

– Jeg har ikke spilt fotball på et år. Det ser bedre ut nå, siden det medisinske i Godset har jobbet godt med meg. Jeg tåler 70 minutter nå, sier Keita – som fikk en snau omgang mot Vålerenga. Han ble byttet ut med Lars Sætra da Godset skulle trygge seieren mot slutten.

19 minutter før slutt, reduserte Johan Lædre Bjørdal for Vålerenga etter en corner. Og da ble det hett, og lettere panisk, på Marienlyst. Plutselig var det bare VIF, og Godset så at her kunne to viktige poeng mistes – så det ble forsvar og forsvar – og lite annet.

Det endte godt for Strømsgodset, som vant sin første kamp på åtte forsøk, og bare sin tredje kamp hele sesongen. Godset er fortsatt sist, men nå har i hvert fall Henrik Pedersen og laget hans kontakt med lagene foran på tabellen.

Publisert: 11.08.19 kl. 21:54 Oppdatert: 11.08.19 kl. 23:13

