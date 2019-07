FOTBALLSØNN: Noah Solskjær (til høyre) sammen med pappa Ole Gunnar, lillesøster Karna og Champions League-troféet under Solskjærs testimonial-kamp på Old Trafford i 2008. Foto: Fredrik Solstad

TV 2: Solskjærs sønn kan få debuten mot Manchester United

I treningskamp mot sin egen far kan Noah Solskjær (19) få sine første minutter for Kristiansund.

Det melder TV 2 lørdag kveld.

Ole Gunnar Solskjær tar med seg sitt stjernegalleri for kamp mot klubben fra hjembyen på Ullevål Stadion tirsdag.

Noah Solskjær har ennå ikke fått noen minutter for Kristiansunds A-lag, og har spilt for klubbens rekruttlag og junior-lag. Han har derimot trent mye med A-laget. Til TV 2 sier bare Christian Michelsen at «vi får se», på spørsmål om det blir en Solskjær-duell på Ullevål.

– Noah og flere av disse ungguttene har vært med oss en tid. Vi visste at de var gode fotballspillere, men det som er artig, er at vi ser at de tar nivået mer og mer. De henger bedre og bedre med. Det er kjempeartig for dem, og gøy for oss at det gror godt. Så vet vi at det er tøft å komme seg gjennom nåløyet. Per nå spiller vi på det øverste nivået i Norge, og det krever litt ekstra, sier KBK-trener Michelsen til TV 2.

Mens pappa Ole Gunnar var en smart og effektiv spiss, er eldstesønnen en annen spillertype.

Han er 1.90 høy og ruver i landskapet, men beskrives likevel som en playmaker-type, som er best i dypet på midtbanen.

Kristiansund-kampen er Uniteds nest siste test før seriestarten i Premier League mot Chelsea den 11. august. Den siste oppkjøringskampen spilles i Cardiff mot AC Milan lørdag den 3. august.

Det er ikke bare Manchester Uniteds herrelag som skal i aksjon i Norge neste uke. Dagen etter Solskjærs møte med klubben fra hjembyen Kristiansund, skal Manchester United Women møte Vålerenga på Intility Arena. Kampen har avspark onsdag klokken 19.00. Med rundt 7000 solgte billetter ligger det an til å bli publikumsrekord for en kvinnelig fotballkamp i Norge.

Noah Solskjær i Kristiansund-drakt. Foto: Kristiansundbk.no

