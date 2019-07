TRENER: Kåre Ingebrigtsen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kåre Ingebrigtsen med drømmedebut

(Anderlecht - KV Oostende 1–2) Kåre Ingebrigtsen fikk drømmedebut i Belgia da hans KV Oostende slo Vincent Kompanys Anderlecht.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

6. mai ble tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen ansatt i den belgiske klubben KV Oostende. Søndag ettermiddag kom trenerdebuten mot den belgiske storklubben Anderlecht, som er regnet som ett av de beste i Belgia.

Dermed imponerte den 53 år gamle treneren fra Trondheim da de overrasket og vant 2–1 over laget som tidligere Manchester City-spiller Vincent Kompany er spillende trener for.

– Denne kampen skulle handle om den tidligere Manchester City-spilleren (Vincent Kompany jou.anm) som skulle starte manager-karrieren i Belgia med seier. Vel det gjorde det, men det er Oostende-manageren Kåre Ingebrigtsen som vinner sin første kamp som sjef, sa den engelske kommentatoren under sendingen på Viasport.

Men Ingebrigtsen fikk en tung åpning. Etter 13 minutter satte Anderlechts Michel Vlap ballen i mål til 1–0 for hjemmelaget.

les også Ingebrigtsen på spillerjakt i ny jobb - kobles til norske profiler

VAR-annullering.

Og kun få minutter satte ballen i nettet igjen for Anderlecht. Men heldigvis for Ingebrigtsens del er det VAR i belgisk fotball. Bildene viste at det var en offside, og målet ble annullert.

Da smakte det nok ekstra deilig da Ronald Vargas satte inn 1–1 etter 19 minutter.

Etter 58 minutter tok Ingebrigtsen ut målscorer Vargas, og inn kom Fashion Sakala. Det viste seg å være lurt, for Sakala sendte KV Oostende i ledelsen etter 75 minutter. Det holdt seg også ut kampen, og dermed fikk Ingebrigtsen en drømmedebut som trener i Belgia.

Publisert: 28.07.19 kl. 16:24 Oppdatert: 28.07.19 kl. 16:35