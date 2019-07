PUBLIKUMSREKORD: Onsdag 31. juli får Vålerenga besøk av Manchester United. Da blir det mest sannsynlig publikumsrekord. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix - Anthony Devling / Pa Photos

Kan bli publikumsrekord under VIF-kvinnenes kamp mot United

Det er ikke bare Ole Gunnar Solskjærs menn som kommer på besøk til Norge i sesongoppkjøringen. Også Casey Stoneys kvinner skal spille kamp i Norge. Onsdag 31. juli kommer damelaget til Manchester United for å møte Vålerenga.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det er dagen etter at Kristiansund møter herrelaget på Ullevaal Stadion. Og det ligger an til å bli ny publikumsrekord på en kvinnefotballkamp i Norge. Det er solgt rundt 7000 billetter, mens den forrige rekorden var 5655 tilskuere da Barcelona gjestet LSK ifølge Vålerengas hjemmeside.

– Jeg liker at det er mange supportere. For mange av våre spillere blir det annerledes. Noen er vant til det, men det blir gøy å spille mot dem og se hvor vi står i forhold til Manchester United, sier Vålerengas kaptein Sherida Spitse, og får støtte av assistenttrener Raymond Mikkelsen.

– Det er klart at det blir utrolig gøy. Det er ikke noe tvil om at det er en sukkerbit for spillerne å få den, sier Mikkelsen.

FINALE: VMs «assistdronning» Sherida Spitse i duell med toppscorer og VMs beste spiller Megan Rapinoe under VM-finalen. Foto: IAN LANGSDON / EPA

Etter en lang sommerpause er Toppserien i full gang igjen. Vålerenga spilte 1-1 mot Sandviken lørdag, og nå venter et tøft kampprogram. Vålerenga har fem kamper på 14 dager, men Mikkelsen tror ikke treningskampen mot Manchester United vil koste for mye. Heller tvert imot.

– Jeg tror det gir masse energi. Det å få lov til å spille foran såpass mange tilskuere, og mot en sånn klubb som er virkelig på vei fremover, det tror jeg blir veldig bra for oss. Det utdeles ikke poeng i den kampen, så det er viktig å nyte den kampen, sier Mikkelsen.

les også Fra VM-finale foran 58.000 tilskuere til 374 i Toppserien

Vålerengas kaptein, Sherida Spitse (29), var koblet til nettopp Manchester United før sommerens verdensmesterskap. Til NRK har den nederlandske midtbanespilleren tidligere uttalt at hun takket nei til klubben fordi hun ikke følte seg 100 prosent sikker på overgangen av hensyn til familien.

– Jeg vil gjerne se hvordan deres nivå er i forhold til oss. Jeg tror det selvfølgelig er litt høyere nivå. Jeg vet det er gode individuelle spillere. Men vi kan gjøre mye som et lag, sier VM-finalist Spitse.

Manchester Uniteds kvinnelag ble startet 28. mai 2018 etter å ha vært uten kvinnelag siden 2005. De rykket rett opp til Englands øverste divisjon etter første sesong. Laget slapp in syv mål og scoret utrolige 98 mål i den nest øverste divisjonen.

Publisert: 29.07.19 kl. 17:37