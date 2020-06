SOLA SKINNER: Rosenborgs Edvard Tagseth i treningskampen mot Ranheim på Lerkendal 9. juni. Foto: Ole Martin Wold

Stekende varme i Eliteserien: Gir råd om kjølig dusj i pausen

Rosenborgs Edvard Tagseth (19) og en rekke andre eliteseriespillerne får det hett når fotballen sparkes i gang i kveld.

Temperaturer på opp mot 30 grader kan gå ut over spillere som løper mye.

– Du svetter så mye at du kommer på grensen til dehydrering. Problemet er ofte at du ikke tenker over det selv, forteller Odd-lege Ola Stamnes, som er medisinsk ansvarlig på Skagerak Arena i kveld.

Der møtes Odd og Sandefjord, og det er meldt stekende sol og 28 grader i skyggen ved «kick off» klokken 18.00.

– Adrenalinet koker

Flere oppgjør får lignende forhold. Det gjelder spesielt Stabæk-Mjøndalen, men også Rosenborg-Kristiansund. Se «værmeldingen» i faktaboksen:

Temperatur ved kampstart og kampslutt Tirsdag:

Odd-Sandefjord: 28–27.

Viking-Bodø/Glimt:22–20.

Stabæk-Mjøndalen: 28–25.

Aalesund-Molde: 22–21.

Rosenborg-Kristiansund: 26–26.

Sarpsborg 08-Vålerenga: 21–20. I morgen:

Start-Strømsgodset: 19–19.

Haugesund-Brann: 18–15. Vis mer

VARME-EKSPERT: Ida Siobhan Svendsen ved Olympiatoppen. Foto: Heiko Junge

– Den største risikoen er at prestasjonen blir betydelig dårligere, spesielt mot slutten av kampen og for de spillerne som løper mye. Når kroppen blir varmere enn den er vant med, går det negativt utover både fysisk kapasitet og tekniske og taktiske ferdigheter, sier fagkonsulent Ida Siobhan Svendsen ved Olympiatoppen.

Hun har utholdenhet og varmeakklimatisering blant sine «fag».

Flere eliteserielag møter den stekende varmen etter et halvt år uten tellende kamper. Svendsen mener at det ikke bør være helsefarlig for profesjonelle spillere.

– Men det er viktig at utøvere og støtteapparat følger med på tidlige symptomer på heteslag, som svimmelhet, hodepine, kvalme og forvirring, og at utøvere stopper aktivitet umiddelbart og kjøles ned så raskt som mulig dersom de får disse symptomene, sier hun.

Ola Stamnes forteller at Odd har gode rutiner for å spille i varme, men sier også at «varmen må repeteres i det uendelige».

– Adrenalinet koker, og evnen til å reflektere over at du er tørst, svekkes. Man tenker kanskje ikke på det før man blir slapp og klebrig på tunga, men da er det for sent, sier han.

– Du bare står på. Det har jeg vært med på mange ganger, tillegger han – og sier at det skal fylles på med drikke, karbohydrater og salt-tabletter underveis.

SOL OG VARME: Det er meldt 28 grader på Nadderud i kveld. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vi må ha drikke- og avkjølingspauser, og vi må hvile skikkelig, sier Stabæk-lege Arne Røde, som regner med at kampene vil stoppes omtrent midt i omgangene i kveld.

Han er medisinsk ansvarlig for begge lagene i oppgjøret mellom Stabæk og Mjøndalen på Nadderud. Der er det meldt 28 grader og stekende sol fra klokken 18.00 i kveld.

– Det blir en hard belastning, vurderer Røde, som forteller at spillerne trolig kan søke skygge ved den ene tribunen i drikkepausene.

Ett av rådene fra Olympiatoppens Ida Siobhan Svendsen er å varme opp med så lav intensitet som mulig, og aller helst i skyggen.

Her er hennes beste råd underveis:

Drikke mye og kald drikke - dehydrering vil føre til større prestasjonsfall og økt risiko for heteslag. Drikken bør inneholde elektrolytter for å erstatte salter tapt i svette.

Bruk pausen mellom omganger til å få ned kroppstemperaturen så mye som mulig. De som sliter ekstra med varmen kan eventuelt ta en kjølig dusj hvis det er tid og mulighet for dette.

Vær ekstra nøye med å fylle på med energi/karbohydrater.

De som løper mye på banen vil sannsynligvis få det ekstra tøft utover i kampen – vær forberedt på at det kanskje vil være hensiktsmessig å bytte ut spiller noe tidligere enn normalt

I «varme-koket» må spillerne også huske på alle smittevernreglene.

– Ikke en gang doktoren får ikke sitte på benken på grunn av enmetersregelen, forteller Røde.

Han mener vi får se noe helt nytt: Håndvaskede fotballer.

– Spillere har ikke lov å ta innkast med en ball som har vært i spill. Ballene skal vaskes med såpevann.

Odd-lege Ola Stamnes avviser at mer svette og muligens «sløvere» spiller vil være negativt for smittevernet.

– Nei, vi sjekker både dommere og spillere før kampen. Ingen får spille hvis de har vært forkjølet de siste par døgnene, sier Odd-legen.

Publisert: 16.06.20 kl. 16:54

