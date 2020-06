TIL CHELSEA: Timo Werner. Foto: ANDREAS GEBERT / REUTERS

Bekreftet: Timo Werner til Chelsea

Den tyske storscoreren Timo Werner (24) er klar for spill i Chelsea fra neste sesong.

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Chelsea på sosiale medier torsdag. Telegraph skriver at prisen ligger på 462 millioner kroner, og at han kommer til å tjene cirka to millioner kroner i uken.

Bild fastslår at Timo Werner har skrevet «en XXL-kontrakt». Ifølge den tyske avisen varer avtalen til 2025.

Tyskeren har tidligere vært koblet til blant andre Liverpool, Manchester City, Atlético Madrid og Tottenham. Han blir i RB Leipzig ut denne sesongen før han flytter til London.

Tidlig i juni skrev Jan Åge Fjørtoft på Twitter at Liverpool hadde trukket seg fra Werner-jakten «av økonomiske grunner».

les også Werner holdt lekestue med Mainz: – Handler ikke om meg

Frank Lampard og Petr Cech skal være de to som har overbevist Werner om at Chelsea er det rette valget, skriver Telegraph. Bild hevder at Lampard har vært hyppig på telefonen til tyskeren i corona-pausen.

På fire år i RB Leipzig har Timo Werner 93 mål på 157 kamper.

Chelsea har allerede sikret seg Hakim Ziyech fra Ajax for neste sesong. De jager også Bayer Leverkusen-stjernen Kai Havertz, samt Leicesters Ben Chilwell.

Publisert: 18.06.20 kl. 11:09 Oppdatert: 18.06.20 kl. 11:26

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 29 19 3 7 71 – 31 40 60 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om Premier League

Fra andre aviser