Målscorer: Petter Strand (i midten) fikk en god debut på Brann stadion da han utlignet til 1–1 mot Strømsgodset. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Petter Strand fikset uavgjort for Brann i hjemmedebuten

BRANN STADION (VG) (Brann-Strømsgodset 1–1) Brann dominerte kampen mot Strømsgodset, men de marineblå stod i mot og sikret et sterkt bortepoeng i Bergen.

VG External

Mindre enn 10 minutter siden







Dermed står bergenserne med ett poeng på årets to første kamper. Det hadde likevel ikke vært ufortjent om rødtrøyene fikk med seg alle tre poengene søndag kveld.

Lars Arne Nilsens gutter spilte en svak førsteomgang og det var ikke ufortjent at Amahl Pellegrino sendte Strømsgodset i føringen like før pause. Drammensernes 5–4–1-formasjon gjorde det vanskelig for Brann å skape sjanser, men etter pause slo muren sprekker.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Petter Strand trengte nemlig bare åtte minutter av den andre omgangen før den forløsende scoringen kom i hjemmedebuten. Rødtrøyene kjørte på for det avgjørende 2–1-målet og kastet inn både Daouda Bamba og Azar Karadas i jakten på scoring. Et Strømsgodset-lag som hadde et trøblete 2018, stod derimot bra i egen boks og tok et råsterkt poeng på Brann stadion.

God borteomgang fra Strømsgodset

Brann styrte som forventet banespillet, men hadde trøbbel med å bryte ned bortelagets 5–4–1-formasjon og sette Viljar Myhra på de store prøvene. I stedet var det Strømsgodset som skulle vise seg kliniske foran mål fem minutter før pause. Johan Hove kriget til seg ballen i duell med Fredrik Haugen, før han slapp den til Kristoffer Tokstad. Deretter gikk det fort i lengderetning.

Tokstad slo frem Mos, som viste herlig overblikk da han spilte frem en helt ledig Amahl Pellegrino. Kantspilleren virket først å rote bort muligheten med et dårlig touch, men hentet seg mesterlig inn igjen da han snek ballen mellom beina på Taijo Teniste og i hjørnet bak Eirik Holmen Johansen.

Hjemmedebutanten sikret poeng

Etter en svak førsteomgang, var det et helt annet Brann-lag som entret banen etter pause. Det høye presset med hjemmedebutantene Veton Berisha, Kristoffer Løkberg og Petter Strand var effektivt, og skapte flere ganger trøbbel i Strømsgodsets bakre rekker. Snaue ti minutter ut i omgangen skulle sistnevnte vise hvorfor Brann-fansen har mye å forvente denne sesongen.

En lang ball ble slått i bakgrunn fra Kristoffer Barmen. En offside-plassert og passiv Berisha lot ballen trille forbi og der dukket Strand opp. Hurtigtoget satte fart mot mål og var iskald da han lurte ballen forbi Myhra.

Etter scoringen handlet det kun om ett lag. Brann fikk ny giv og skapte sjanse på sjanse foran Store Stå, men en god Myhra og litt marginer sørget for at drammenserne kunne reise hjem med tre poeng i bagasjen.

Iskald: Amahl Pellegrino satte inn 1–0 på vakkert vis like før pause. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Publisert: 07.04.19 kl. 21:58