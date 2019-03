BEKYMRET: Sergio Agüero assisterte, scoret og gikk av med skade på Craven Cottage. Foto: ANDY RAIN / EPA

Agüero av med skade da City passerte Liverpool

(Fulham - Manchester City 0–2) Manchester City satte som ventet press på Liverpool, og passerte rødtrøyene på tabellen før de møter Tottenham søndag.

Et stort skår i gleden var det derimot at toppscorer Sergio Agüero forlot banen med skade etter en snau time. Argentineren tuslet åpenbart skuffet av banen, om dette kan påvirke sesongavslutningener ennå usikkert. Etter kampslutt var han igjen ute på banen, og gikk greit for egen maskin.

Manchester City har allerede vunnet Ligacupen, og kjemper fortsatt om troféer i Premier League , FA-cupen og Champions League.

Før pause var han derimot i lekehumør. Han serverte Bernardo Silva som sendte Manchester City i oppskriftsmessig ledelse mot Fulham, som styrer rett mot nedrykk.

De var også sin egen største fiende i møte med den regjerende mesteren. Venstreback Joe Bryan forærte målscorer Bernardo ballen i forkant av 2–0-målet, portugiseren spilte ballen til Agüero, som dro seg fri og chippet ballen i mål.

Kampen endte 2–0, etter en lite underholdende 2. omgang.

Dermed er Manchester City forbi Liverpool og øverst på Premier League-tabellen, med like mange kamper.

Jürgen Klopps menn har søndag en tøff kamp mot Tottenham på Anfield. City møter Cardiff i sin hengekamp førstkommende onsdag.

PS: Håvard Nordtveit var ikke i Fulham-troppen.

