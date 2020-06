SPARKER I GANG SESONGEN: Regjerende seriemester LSK Kvinner åpner sesongen borte mot Rosenborg Kvinner på Koteng Arena fredag 3. juli. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nå utvides VG Live: Full dekning av Toppserien

Fra 2020-sesongen blir VG Live enda bedre. Nå får du live-referater fra alle kamper i Toppserien fra første serierunde.

Når årets sesong av Toppserien sparkes i gang med Rosenborg Kvinner - LSK Kvinner fredag 3. juli, vil du få grundige oppdateringer fra kampene i VG Live.

VG har inngått et samarbeid med Norsk Telegrambyrå (NTB) som sørger for at samtlige kamper i kvinnenes øverste divisjon i fotball vil dekkes gjennom live-referater.

– For oss har det vært et ønske lenge om å kunne levere utfyllende livedekning fra Toppserien, og vi er glade for endelig å kunne levere dette. Det er det øverste nivået i Norges største sport på kvinnesiden, og ikke å ha dekning herfra har føltes vondt for oss som tar kvinnefotballen på alvor, sier Øyvind Brenne, utviklingsredaktør i VG.

Utvidelsen gleder daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

– Denne nyheten er helt fantastisk. Vi skal ikke mange år tilbake før det var nærmest umulig å finne noe som helst informasjon om kampene i Toppserien. Dette blir et stort løft for ligaen vår med tanke på økt synlighet, grundigere dekning og anerkjennelse av Toppserien som produkt, sier Jørgensen.

– Det er en ny bekreftelse på at våre kamper, lag og spillere er noe publikum er interessert i. Nå blir produktet løftet frem på en ny måte, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

Dekningen av Toppserien i VG Live vil nå gi deg:

Journalistisk dekning av alle kamper med en journalist fra NTB

Fullstendige lagoppstillinger

Målscorere i «event header» (Øverst i kampdekningen)

Statistikk fra kamper (blant annet ballinnehav og avslutninger på/utenfor mål)

Overordnet statistikk fra Toppserien (Toppscorere, målgivende pasninger, gule kort, røde kort og lignende

Champions League-dekning

Også dekningen av 1. divisjon for kvinner og kvinnenes NM forbedres. Her vil det bli garantert en hendelsesbasert dekning med målscorere, gule og røde kort, bytter, lagoppstillinger og generell kampinformasjon.

Kvinnenes Champions League innlemmes og i den nye avtalen.

Alle kamper med norske spillere i aksjon vil dekkes journalistisk med grundig livedekning fra en journalist. Dette innebærer at norske kvinnelige spillere vil dukke opp under fanen «Norske spillere i utlandet» i VG Live når de spiller Champions League-kamper.

Alle andre kamper i kvinnenes Champions League vil få hendelsesbaserte oppdateringer slik som 1. divisjon kvinner og NM.

NM, 2. div og 3. div herrer

Også for herrefotballen utvides dekningen.

Alle kamper i NM for menn vil bli livedekket av en journalist og fulle lagoppstillinger vil være inne fra første runde.

Det er fortsatt usikker om eller eventuelt hvordan Cupen i 2020 vil spilles etter at fotballsesongen ble utsatt som følge av coronaviruset.

Nytt av året er også en forbedret dekning av 2. og 3. divisjon for herrer. Lagoppstillinger for alle kamper vil være tilgjengelig og underveis i kampene vil du få oppdateringer om mål, målscorere, gule og røde kort, bytter og generell kampinformasjon.

– VGs ambisjon er å være primær nyhetsdestinasjon i Norge. Når VG Live nå blir bedre enn noensinne, håper vi på flere og mer fornøyde brukere, sier Brenne.

Publisert: 23.06.20 kl. 10:00

