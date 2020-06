JUBLER I GATENE: Folket tar til gatene i Liverpool. Også flere profilerte Liverpool-supportere strakk hendene i været torsdag kveld. Foto: REUTERS

Slik reagerer kjendisene på Liverpools seriegull: – Jeg sitter og gråter

30 lange år med venting er over, og profilerte Liverpool-supportere kan endelig slippe jubelen løs.

– Det er vel et av de mest fortjente gullene, med tanke på sesongen de har hatt. Å vinne med så mange poeng i den ligaen, med så gode lag, det kommer ikke til å skje igjen. Slik sett er det en historisk god gjennomført sesong også, det må man bare si, sier FC København-trener og Liverpool-supporter Ståle Solbakken.

Han husker fortsatt godt forrige gang Liverpool løftet ligapokalen, 28. april i 1990, da han var så lidenskapelig tilhenger at han ikke fikk sove om Liverpool tapte en kamp. Nå ser han på det mer med trenerøyne.

– Liverpool som by, menneskene som er der ... det er noe ekstra. Det er noe med det arbeiderfolket som har fotballen, og det er et historisk sus over det hele. Det er synd at man går glipp av noen scener i gatene der, de har fått mange slag underveis, sier Solbakken.

Også Liverpool-legende Glenn Hysén er i ekstase når VG snakker med han torsdag kveld.

– Det er fantastisk. Jeg sitter og gråter. De har vunnet alt som kan vinnes, men ikke ligaen. Jeg fatter ikke at det har skjedd. Det er helt utrolig. Jeg skal feste i tre dager nå, jubler Hysen.

Han sammenligner trener Jürgen Klopp med det aller største som har trent Liverpool.

– Han er et hakk under Paisley, Daglish og Shankly, men han er like under. Vinner de ligaen noen år på rad nå, så kommer han til å komme opp i ryggen til dem, mener Hysen.

Komiker og Liverpool-supporter Henrik Elvestad jublet også.

– Det er drit digg og litt uvirkelig, men det føles veldig riktig. Ingen av oss trodde på starten av 90-tallet at det ville ta så lang tid, og dette betyr tåpelig mye for tåpelig mange, sier Elvestad.

Han legger til at det ikke er noe flaksegull – Liverpool har vært klart best, mener den ikke helt upartiske komikeren.

FORRIGE GANG: Glenn Hysen var med på festen forrige gang Liverpool gikk til topps. Her jubler Kenny Dalglish med ligatrofeet. Foto: PA Wire

Dette skjedde i 1990 10. februar: Den sørafrikanske Federik Willem de Klerk annonserer at han skal frigi Nelson Mandela neste dag. 15. mars: Mikhail Gorbatsjov blir gjenvalgt til president i Sovjetunionen. Han vinner fredsprisen samme år. 24. mars: Ketil Stokkan vinner den norske finalen i Melodi Grand Prix med «Brandenburger Tor». Italienske Toto Cutugno vant den internasjonale finalen. 7. april: Passasjerfergen Scandinavian Star rammes av brann mellom Oslo og Frederikshavn. 159 mennesker mister livet. 8. april: TV-serien «Twin Peaks» hadde premiere. 15. april: Mona Grudt fra Hell blir den første, og foreløpig siste, nordmannen til å vinne Miss Universe. 17. juni: Liverpool-kaptein Jordan Henderson blir født. 22. juni: Statens petroleumsfond blir opprettet, i dag kjent som Oljefondet. 2. august: Irak invaderer Kuwait og innleder Gulfkrigen. 3. november: Folketellingen viser 4 247 546 innbyggere i Norge. I dag er tallet 5 372 555. Vis mer

– Fantastisk deilig

AP-politiker Trond Giske er uttalt Liverpool-supporter, og hyller som Hysén Jürgen Klopp.

– Det er et imponerende å vinne serien syv runder før slutt. De har en fabelaktig trener i Klopp og en glimrende spillerstall. Det er en utrolig deilig kveld for oss som har ventet 30 år på et nytt seriemesterskap, og jeg tror vi har mye glede i vente i årene som kommer, sier Giske.

HYLLER KLOPP: Trond Giske. Foto: Gisle Oddstad

Landslagshopper Daniel-André Tande var heller aldri i tvil om Liverpools seriegull.

– Liverpool blir seriemestere. Det er ikke noe spørsmål om det, sa han til VG på torsdag – før Liverpools første «matchball», Chelseas hjemmekamp mot Manchester City.

Selv skal han feire seieren i Liverpool-trøya hjemmefra.

– Det er jo fantastisk deilig å få være med å kunne oppleve det. Synd at det er i disse tider, og at man ikke kan fylle Anfield med folk til å være med på feiringen, men sånn er det bare, sier Tande.

Disse Liverpool-spillerne var ikke født 28. april 1990 Målvakter: Alisson (1992) og Caoimhin Kelleher (1998). Forsvarsspillere: Virgil van Dijk (1992), Joe Gomez (1997), Joel Matip (1991), Andy Robertson (1994), Trent Alexander-Arnold (1998) og Nathaniel Clyne (1991). Midtbanespillere: Fabinho (1993), Georginio Wijnaldum (11. november 1990), Naby Keita (1995), Jordan Henderson (17. juni 1990), Alex Oxlade-Chamberlain (1993) og Curtis Jones (2001). Angrepsspillere: Sadio Mané (1992), Takumi Minamino (1995), Mohamed Salah (1992), Xherdan Shaqiri (1991), Roberto Firmino (1991) og Divock Origi (1995). Disse var født: Adrián (1987), Andy Lonergan (1983), Dejan Lovren (1989), James Milner (1986) og Adam Lallana (1988). Vis mer

