MOTFLYT: Poengene sitter langt inne for Martin Ødegaard og hans Real Sociedad. Her fra kampen mot eierklubben Real Madrid 23. november 2019. Foto: Heiko Junge

Kollaps for Real Sociedad og Ødegaard: – En følelse av at alt går mot dem

Martin Ødegaards Real Sociedad har tatt ett poeng på fem kamper etter corona-avbrekket, og står i alvorlig fare for å falle utenfor europacupen kommende sesong.

– Det er gode nok til å komme seg ut av denne onde spiralen, selv om de har vært blant de svakeste lagene etter oppholdet. Forskjellen er stor mellom forventninger og prestasjon, sier Viasats La Liga-ekspert Petter Veland.

Returen til La Liga-fotballen har vært alt annet enn gledelig for Martin Ødegaard og hans baskiske kompani.

Etter 1–1 mot Osasuna i den første kampen, har de tapt alle de påfølgende fire - senest 1–2 for Getafe mandag kveld, med en skadd Ødegaard på benken hele kampen. Tirsdag kom meldingen om at han skal til ytterligere undersøkelser for en skade i kneet.

Under press

Fra å ligge på Champions League-plass med oddsen i sin favør, blir det nå en knallhard kamp om å i det hele tatt kvalifisere seg til Europa League. Seks kamper gjenstår og spesielt Valencia og baskerrivalen Athletic Bilbao puster «La Real» i nakken.

– Det er en faktor som kommer til å spille inn i Ødegaards valg om hvor han er neste sesong. Skulle man ikke nå Europa neste sesong, har klubben stått på stedet hvil, forklarer Veland.

Det sagt: La Liga-kjenneren tror det er overveiende sannsynlig at 21-åringen spiller i San Sebastián også kommende sesong.

Ødegaard hadde allerede før avbrekket en nedadgående formkurve, og står uten målpoeng i ligaspillet siden slutten av desember. I cupen opplevde han til gjengjeld stor suksess og kvalifiserte seg for finale:

Ekstra sårbar

Torsdag møter de jumboen Espanyol.

– Real Sociedad har fått mye å tape, og det kan hende de har begynt å tenke mer på konsekvenser. De har det yngste laget i La Liga, og det kan virke som de mer rutinerte spillerne håndterer situasjonen rundt oppstarten bedre, sier Veland.

Ødegaard har gått fra lysende prestasjoner og betegnelser som en av La Ligas beste til børsslakt og målpoengtørke. Veland mener det ligger til rette for at nordmannen kan ha hatt en tøffere periode enn fotballspillere flest den siste tiden.

– En nordmann som blir sittende i Spania uten mulighet til å komme seg ut vil også ha ekstra utfordringer, spesielt for en som er så tilknyttet familien som det han er. Det er noen faktorer som gjør at Ødegaard er mer sårbar, mener Veland.

SoMe-kontakt

Landslagets assistent Per Joar Hansen snakket med 21-åringen for to uker siden, og sier at de snakket om formduppen.

– Det kan være mange grunner til nedturen, og det er merkelig. Summen av mange små ting gjør at de fremstår litt stakkato. De må finne tilbake til hvordan de var før coronaen, men det er et stress for hele laget at de kan miste Champions League, sier han.

De har holdt kontakten gjennom sosiale medier under «lockdown».

– Det er tungt å bo i et annet land og trene alene, men han er mentalt sterk og har taklet det veldig bra. Men det er noe alle fotballspillere lever i, så å takle det er en del av «gamet», sier Hansen.

Ødegaards agent Bjørn Tore Kvarme har ikke besvart VGs henvendelse i forbindelse med denne saken.

Publisert: 30.06.20 kl. 17:17

