Hareide: – Molde er favoritt

MOLDE (VG) «Molde har truffet bedre på spillerkjøp.» «Rosenborg sliter med samhandlingen av mange gode fotballspillere.» Det mener Åge Hareide (66), som har trent begge lag. Han tror mest på Molde i kveld.

– Jeg synes Molde virker sterkest, selvsagt basert på fjoråret, men også på den første seriekampen. Og det jeg ser i Rosenborg, det er mange gode enkeltspillere, men som ikke fungerer som et lag, sier Hareide til VG over en lunsj i Molde lørdag ettermiddag.

Han trente Rosenborg i 2003, før han ble norsk landslagssjef. Hareide trente Molde i to perioder på 1980- og 1990-tallet, og han har hatt base der i alle de årene han har trent lag i Sverige og Danmark.

Åge Hareide kjenner begge klubbene godt.

– Molde har vært flinke på spillerkjøp de siste årene, de har kjøpt unge, sultne spillere, spillere som har passet godt inn i måten Molde vil spille på, i filosofien deres. De erfarne de har kjøpt inn har også fungert. Det er den største forskjellen, sånn jeg ser det, på lagene.

Spillerkjøp er alltid vanskelig, men Molde har klart å få det til, de rette spillerne i roller og i et mønster. Det er mye av grunnen til at de er så gode, mener den tidligere danske landslagssjefen.

– Rosenborg bør være bedre enn de er. Se på forsvaret, bunnsolid, landslagsspillere over det hele, veldig god keeper. Men offensivt? Jeg føler ikke at det funker som et lag, det offensive trykket, typevalg. Spiss-rollen er svært viktig i RBK-modellen. Jeg føler ikke at det sitter i veggene på Lerkendal nå, sier Åge Hareide.

– Det kan høres ut som du ser på Molde som favoritt?

– Ja, de er favoritter, svarer Hareide.

Han står i øyeblikket uten jobb, men er veldig rolig på det.

– Føler du deg trygg på at du har jobb til høsten – om du vil?

– Ja, svarer Hareide – kontant.

«Alle», inkludert trener Eirik Horneland, vet at det fort kan skje noe på trenersiden i Rosenborg allerede i sommer – hvis ikke klubben begynner å vise noe, vinne kamper og spille «Rosenborg-fotball».

– Spørsmålet må stilles: Vil Rosenborg kunne være aktuelt for deg, gitt at jobben blir ledig?

– Det ønsker jeg ikke å svare på i det hele tatt. Det blir helt feil i dagens situasjon, svarer Åge Hareide.

