Her blir Hobber Nilsen og de norske dommerne eskortert av banen

Nesten 20 vakter måtte passe på Ola Hobber Nilsen (33) og den norske dommertrioen etter toppkampen i egyptisk fotball i går kveld.

Etter kampen på Air Defense Stadium i Kairo slo sikkerhetsvaktene ring rundt Hobber Nilsen og hans team, og sørget for nødvendig beskyttelse da dommerne skulle i garderoben - noe som er vanlig i egyptisk fotball.

Da hadde det vært bråk mellom de to lagene og vaktene. Dermed måtte de norske dommerne vente på at ting roet seg før de kunne gå av banen.

Toppkampen i Egyptian Premier League mellom Pyramids FC og Zamalek hadde endt med 1–0-seier, og den norske dommeren hadde dømt et straffespark og rukket å dele ut 10 gule kort.

Får ikke uttale seg

Ola Hobber Nilsen, som egentlig skulle ha dømt Rosenborg-Strømsgodset i Trondheim 2. påskedag, viste kortet til tre Pyramids FC-spillere og var syv ganger i lommen for å advare bortelagets spillere etter at spillet hardnet til i 2. omgang.

Dommeren fikk kraftig kritikk etter at han overså to straffespark i vestlandsderbyet mellom Viking og Brann 14. april. I går ga han Pyramids straffe fem minutter etter at Ali Gabr hadde sendt hjemmelaget i føringen 25 minutter ut i 1. omgang.

Omar Khrbin prøvde seg på en Panenka-variant som Zamalek-keeperen enkelt reddet.

Pyramids FC leder nå den egyptiske ligaen tre poeng foran Zamalek, men med to flere spilte kamper.

Ola Hobber Nilsen hadde med seg assistentdommerne Tom Harald Grønevik og Geir-Oskar Isaksen og Kristoffer Hagenes som fjerdedommer i Kairo i går.

– Siden FIFA-dommere ikke har anledning til å kommentere opplevelser fra internasjonale kamper, kan jeg ikke si noe om kampen, sier Hobber Nilsen til VG.

Publisert: 24.04.19 kl. 11:06