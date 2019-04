Avis hevder han har laget «ønskeliste»: – Juventus vil strekke seg langt for å holde Ronaldo fornøyd

En italiensk avis hevder at Cristiano Ronaldo (34) har lagt frem en liste på seks navn som han håper Juventus vil lande før neste sesong.

Nå nettopp







Her er lørdagens oddstips!

Skuffelsen over at det ble stopp i kvartfinalen i Champions League er stor i den italienske bilbyen, der seriegullet allerede er sikret foran lørdagens VG+-sendte kamp mot Inter i Milano – i samarbeid med Strive.

Corriere dello Sport hevder at Ronaldos ønskeliste består av disse seks karene: Raphaël Varane (Real Madrid), Isco (Real Madrid), Kostas Manolas (Roma), Tanguy Ndombélé (Lyon), Federico Chiesa (Fiorentina) og João Félix (Benfica). Hvor mange milliarder (for her kan det bli mange nuller) Juventus har å handle for, er noe helt annet.

les også Se Inter mot Juventus på VG+

– Ronaldo kom ikke til Juventus for å bidra til den åttende ligatittelen på rad. Han var signeringen som skulle løfte Juventus til nok en Champions League-finale, men denne gangen med seier som resultat, sier Even Braastad, kommentator på Strive og én av to bak podkasten «Støvelball».

Lørdag er det ca. 14 millioner å hente i førstepremiepotten i Lotto. Husk å spille Lotto før kl. 18.00 i kveld!

– Om det stemmer at han nå har kommet med en liste over spillere han mener Juventus bør hente, tror jeg Juventus vil strekke seg langt for å holde Ronaldo fornøyd. Varane høres ut som det mest usannsynlige blant dem som er nevnt som sommermål i Torino. Det drømmes nok også om Fiorentinas Federico Chiesa, mens Roma-stopper Kostas Manolas også nevnes hyppig om dagen.

les også Pochettino før viktige Spurs-kamper i Premier League: – Vi tenker ikke på Ajax

Det er mange grunner til Cristiano Ronaldo ønsker å styrke laget rundt seg.

– Ronaldo vet at det å lykkes i Champions League er ekstremt viktig med tanke å kunne konkurrere om Ballon d’Or. Juventus kommer nok en gang til å satse alt på å ruste seg for denne turneringen. De er inne i en periode som mangler sidestykke i deres historie hva angår ligatitler, men de har ikke helt klart å ta det siste lille steget under Massimiliano Allegri, fortsetter Braastad.

Eksperten på italiensk fotball utelukker ikke at Ronaldos tilstedeværelse også kan føre til at andre spillere forsvinner.

– Paulo Dybala har blitt litt marginalisert denne sesongen, og han spiller ikke med samme selvtillit som tidligere, da han kanskje var en mer naturlig, offensiv ener. Samtidig tror jeg Juventus ser på ham som en av sine viktigste spillere når det kommer til PR. Han er ekstremt populær, sier Even Braastad.

les også Juventus-stjernen roses for å ha stått opp mot rasismen

Fem kamper gjenstår, og Inter bør klare å komme topp 4 og sikre Champions League-plass. De blåkledde har i øyeblikket fem poeng ned til Atalanta på 5. plass – og fem kamper gjenstår.

En av overgangsryktene som går i italienske medier er for øvrig en byttehandel mellom Inters superstjerne Mauro Icardi og Juventus’ Paulo Dybala. Det hevdes at Inter også må betale noe imellom det skulle bli et slikt bytte.

PS! I samarbeid med Strive ser du 10 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i vår.

VGs tips: Hjemmeseier

Dette er et prestisjefylt Derby d’Italia – men det er Inter som har mest å spille for.

Milano-vertene holder i 3.-plassen med fem serierunder igjen av sesongen. Men bakfra jakter Atalanta og Milan i kampen om Champions League-billetter.

Juventus seg sikret nok et seriemesterskap for en uke siden. Men de har ikke vært helt seg selv i det siste. Torino-klubben har sluppet inn mål i fem strake kamper. Og de har kun vunnet én av fire siste matcher i alle turneringer.

En Inter-seier vil så godt som bekrefte Champions League-spill for neste sesong, og det er ekstra motivasjon. Hjemmeoddsen står til 2,30, spillestopp er kl. 20.25 og kampen kan du se på VG+.

PS! I samarbeid med Strive ser du 10 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i vår. (Redaksjonelt samarbeid)

Publisert: 27.04.19 kl. 04:27

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.