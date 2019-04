BUNNLØS FORTVILELSE: Pep Guardiola fortviler da han forstår at Manchester Citys 5–3-mål annulleres. Foto: Marc Atkins / Getty Images Europe

Guardiola etter tapet: Heldige som fikk oppleve det

Manchester City-manager Pep Guardiola (48) mener spillerne hans må bevare Champions League-dramaet mot Tottenham «i sine hjerter», selv om det endte smertefullt.

Lørdag er det nytt møte med Tottenham, i serien. City vant 4–3 på onsdag, men Tottenham vant sammenlagt og gikk til semifinalen, etter 4–4 og flere bortemål.

På overtid scoret Raheem Sterling målet alle trodde sendte City videre. Guardiola og nesten hele stadion var i ekstase, før videodommerne oppdaget at Sergio Agüero hadde vært knepent offsideplassert før han slo pasningen til Sterling.

Det var kanskje de mest dramatiske sekundene i Champions League-historien, i alle fall har ingen kamp blitt snudd fortere fra vill glede til total fortvilelse.

– Det vi var med på når det kommer til følelser, ja, bare det å leve, var fantastisk, utrolig, vi er takknemlige, heldige som opplevde det. I noen sekunder jubler alle vilt, i neste sekund er alle knust. Det er ingenting annet som kan snu opp-ned på den måten, sier han på dagens pressekonferanse og illustrerer det han mener med et knips.

ENORM GLEDE: Pep Guardiola og støtteapparatet hans tror at City er på vei videre i Champions League. Foto: Marc Atkins / Getty Images Europe

– Hvis folk tror vi har glemt hvor vondt det gjorde, vel, det er ikke sant. Da hadde vi ikke vært mennesker. Det vil ta tid, lang tid, men vi må leve med det, ha den følelsen med oss, og det går fint. Det er umulig å glemme. Det vil bli værende i våre hjerter, i fremtiden vil vi huske det med et lite smil.

– Det var synd at vi tapte, men måten vi spilte på ... på dette nivået ...fantastisk. Og vi var nære, bemerker verdens antatt beste manager tørt.

På spørsmål om han vil være fornøyd med den samme prestasjonen en gang til, kontret han med et motspørsmål:

– Likte du kampen?

– Ja, jeg syns den den var fantastisk.

– Det er bra. Det er viktig, sier Guardiola, alltid offensivt tenkende, og kanskje er det dét som har kostet ham avansement i mange av de syv siste forsøkene.

Poengtap i lørdagens hjemmekamp kan bli skjebnesvangert for Manchester City, som slåss en intens kamp med Liverpool om seriegullet.

Tottenham tåler heller ikke å rote bort for mange poeng, laget kjemper med Arsenal, Chelsea og Manchester United om tredje- og fjerdeplassen, som gir deltagelse i Champions League neste sesong.

Guardiola ville ikke konkludere med at det er det verste «tapet» han har vært med på i Champions League.

Støtter VAR

– Første gangen jeg gikk til finalen med Barcelona fortjente jeg det kanskje ikke, mens jeg andre ganger har følt at jeg har fortjent å gå videre. Men det er fotball, det er livet. Livet er ikke enkelt. Vi må leve med slike situasjoner, akseptere dem. Det viktige er hvordan du takler det.

– Det var en tøff kveld, men neste dag må man reise seg og gå videre. Disse spillerne får nye muligheter. I fotball får man alltid det man fortjener, disse spillerne vil kanskje være i samme situasjon en dag, og være mer heldige eller presise eller hva som helst. Vi tapte, men jeg er så stolt av dem, sier han.

City-manageren understreker at han fremdeles støtter VAR hundre prosent.

– Det hadde ikke vært noe særlig for Tottenham å bli slått ut etter et offsidemål, akkurat som det ikke var noe særlig for Swansea å tape FA-cupkvartfinalen etter at vi fikk et mål som var offside.

Guardiola ble også spurt om han tror lagene vil være mer forsiktige enn på onsdag.

– Nei, jeg tror begge vil angripe igjen, var svaret.

I så fall er det bare å holde seg fast.

Publisert: 19.04.19 kl. 20:16