Det så lovende ut da Alexander Sørloth, her sammen med agen Mike Kjølø, ble hentet av Crystal Palace. Men det gikk ikke akkurat som 23-åringen hadde håpet. Foto: Westerlund, Åsa

Slapp Sørloth igjen - har spisskrise: Uten mål og mening

Ole Gunnar Solskjær & co skal opp mot en motstander som er oppsiktsvekkende tynt bemannet på topp. Men Crystal Palace sin norske spiss sendes rundt som en kasteball .

Det så skikkelig spennende ut da Alexander Sørloth ble solgt til «Sør-Londons stolthet» for godt over 100 millioner kroner.

Men noen forspilte sjanser og en selvtillit som forsvant senere, var nordmannen så langt inne i fryseboksen man kunne komme hos manager Roy Hodgson.

Wilfried Zaha og Crystal Palace hadde nær ingenting å by på i forrige serierunde, mot nyopprykkede Sheffield United. Foto: LEE SMITH / X03806

Veien gikk på utlån til KAA Gent, der 23-åringen fikk med seg fem scoringer og 22 kamper forrige sesong.

Samtidig klarte primærarbeidsgiveren hans å hente seg inn etter en treg start:

Klubben endte på 12. plass i Premier League med 49 poeng, mye takket være Wilfried Zaha og etter hvert lånet av Michy Batshuayi fra Chelsea.

Kontringsstyrken til Crystal Palace viste seg effektiv på bortebane, Andros Townsend scoret årets mål da Manchester City ble slått (!) på Etihad, og også fra Emirates gikk alle poengene sørover.

Forrige gang Palace møtte United borte, før Solskjær ble ansatt, klarte bortelaget å med seg ett poeng.

Men hva nå?

Neste motstander for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United står uten scoring etter to kamper. Foto: Fredrik Solstad

Foran denne sesongen har spørsmålene vært mange om hvordan Uniteds neste motstander ville fremstå, spesielt offensivt.

Med norske briller var det interessant å se om de ville ha bruk for Alexander Sørloth etter herdingen i Belgia.

Men det var ikke lenge nordmannen rakk å være tilbake i London, før han var lånt ut igjen. Denne gangen har turen gått til Tyrkia, der tre mål på tre kamper er utfallet så langt i Trabzonspor.

Nå skal visst Palace ha forlenget avtalen hans, så kanskje vil det vise seg at en langtidsplan betaler seg til slutt. Men likevel er det noe snodig over at Sørloth er så hinsides uaktuell, gitt hvor lite Roy Hodgson har å rutte med fremover.

Ok, om de hadde fått beholde Batshuayi, eller hadde kjøpt en annen kanonspiss i sommer, skulle det være liten grunn til å mase om en nordmann, som inntil videre ikke har innfridd på engelsk toppnivå.

Men tilsier den stallen Palace har i dag at de har råd til å sende en spiss på dør for sesongen?

To kamper ut i 2019/20 står klubben uten scoringer, og prestasjonen i bortekampen mot Sheffield United var helt tannløs.

Problemet er helt åpenbart - det finnes ikke nok slagkraftige offensive alternativer. Avhengigheten av Wilfried Zaha kunne knapt vært større, og spørsmålet er hvor dypt misnøyen stikker over at han ikke fikk innfridd ønsket om å bli solgt.

På topp er Christian Benteke oppofrende, men ikke akkurat målfarlig. Connor Wickham er et annet spissalternativ som har hatt skadeproblemer, og som heller ikke fremstår som den stabile avslutteren som trengs.

Hva med Jordan Ayew, som var lånt inn fra Swansea, men i sommer ble hentet til «SE25» på en treårsavtale? I forrige sesong ble det med én scoring på 20 kamper...

Nå har klubben riktignok fortsatt Zaha, en straffeskytter av rang i midtbanespiller Luka Milivojević og tyske Max Meyer har åpenbart offensivt potensial. Men når det gjelder klassiske spisser, er Palace sjeldent nakne på dette nivået.

Og da fremstår det, uansett hvor skjev starten ble sist sesong, litt arrogant å sende vekk en avslutter man faktisk kunne hatt tilgjengelig.

Basert på det Palace har vist så langt gjennom pre-season og de første rundene, er det et relevant spørsmål om Sørloth hadde prestert særlig svakere enn de som har fått sjansen. Dessuten får vi dessverre ikke vite hvordan det hadde gått om han hadde fått mer tid, tålmodighet og mulighet til å bygge opp troen i starten på karrieren i England.

Utlånet til Trabzonspor ser ut til å slå heldig ut for Alexander Sørloth. Hvor klokt det var av Crystal Palace å skyve ut nordmannen igjen, er et langt mer åpent spørsmål.

Akkurat nå er det vanskelig å se hvordan Ole Gunnar Solskjærs skal kunne trues av et lag som sist helg fremsto uten mål og mening. Og som attpåtil, på toppen av spisskrisen, har manglet førstevalgene på stopperplass.

Publisert: 21.08.19 kl. 13:32