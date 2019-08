FRA START: Martin Ødegaard spilte sin aller første La Liga-kamp fra start mot Valencia. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Straffedrama på overtid i Ødegaards debut for Real Sociedad

VALENCIA (VG) (Valencia – Real Sociedad 1–1) Martin Ødegaard (20) spilte hele kampen da Real Sociedad reddet et råsterkt bortepoeng på overtid.

Elleve (!) minutter på overtid scoret Mikel Oyarzabal utligningen på straffespark etter en klønete hands av Francis Coquelin, som samtidig fikk sitt andre gule kort i kampen og dermed rødt. Coquelin stoppet et frispark fra Willian Jose med hånden.

Den franske målsniken Kevin Gameiro scoret kampens første mål, som ble godkjent av VAR etter smått utrolige fire minutter og 23 sekunders ventetid. På overtid blåste samme mann et straffespark over tverrliggeren.

Slik kom utligningen:

Oppgjøret i sommerheten i Valencia var jevnt, og det var et velspillende Real Sociedad som dominerte ballbesittelsen, med Ødegaard som en av hovedaktørene.

Nordmannen, som fikk et gult kort for en sen takling i første omgang, skapte ingen store sjanser, men preget likevel kampen gjennom konstant å involvere seg i det oppbyggende spillet. Han tok også ansvar for mange av lagets dødballer.

40 minutter etter at han gikk ut av Real Sociedads spillerbuss utenfor Mestalla, og ble møtt med heftig piping fra et stort antall Valencia-fans, ble det bekreftet at Ødegaard – som forventet – var i startoppstillingen og dermed ble den første nordmannen til å starte en La Liga-kamp siden Vadim Demidov den 7. april 2013 for Celta Vigo mot Rayo Vallecano.

Som den mest offensive av tre sentrale midtbanespillere hos Real Sociedad tok Ødegaard umiddelbart initiativ og involverte seg i kampen: Kun halvannet minutt var gått da han spilte frem høyrekant Adnan Januzaj, som avsluttet på keeper.

Unggutten så ikke ut til å være preget av stundens alvor og ba konstant om å få ballen fra lagkameratene. Innimellom de forholdsvis enkle og trygge pasningene glimtet han til med millimeterpresise, knallharde pasninger gjennom ledd til både Mikel Oyarzabal og Willian José, men ingen av dem klarte å følge det opp i en målsjanse.

Sesongens første minus i boken kom etter en knapp halvtime da han mottok et gult kort for en felling på den tidligere Arsenal-spilleren Francis Coquelin. Ødegaard lo og ristet litt på hodet, trolig fordi franskmannen hadde falt i overkant lett; reprisene viste at nordmannen knapt var nær ham.

Drammenserens første hele La Liga-omgang ga likevel et positivt helhetsinntrykk, og det er åpenbart at han innehar nøklene til det offensive pasningsspillet på laget. Like før hvilen fikk han for første gang prøve ut venstrefoten fra distanse, slik han scoret flere mål i Nederland forrige sesong, men forsøket gikk til side for mål.

Det var Valencia som var nærmest ledelse før pause: Gonçalo Guedes sto bak to store muligheter for hjemmelaget, men Miguel Ángel Moyá stoppet begge forsøkene i «La Real»-målet.

Etter pause fortsatte Real Sociedad å dominere banespillet, fortsatt med en svært aktiv Ødegaard, men nok en gang var det gjestene som skapte de største sjansene.

Demidov forteller som sin pinlige Real Sociedad-episode:

Valencia var millimetere unna å doble ledelsen med ti minutter igjen å spille, men avslutningen til Rodrigo forbi en utrusende Moyá traff stolpen. I den foregående situasjonen hadde Ødegaard blitt stemplet av backen Jaume Costa, men dommeren vinket spillere videre, mens nordmannen ble liggende og vri seg i smerte.

Etter stolpetreffet så Ødegaard, med den ene skoen sin i hånden, ut til å være forbannet på dommerens avgjørelse.

Publisert: 17.08.19 kl. 21:04