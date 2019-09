DISKUSJON: Lars Arne Nilsen tok seg tid til en prat med supporterne etter kampslutt. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Brann pepet ut etter uavgjort mot Haugesund: – De forstår situasjonen

BERGEN (VG) (Brann – Haugesund 0-0) Et skadeskutt Brann-lag skulle reise kjerringa i Vestlandsderbyet mot Haugesund. Det gikk sånn passe for rødtrøyene.

Etter 90 minutter med stillestående balltrilling og knapt en eneste målsjanse ble spillerne pepet av banen fra egne supportere. Det fikk Brann-trener Lars Arne Nilsen til å ta en prat med flere av de fremmøtte etter kampslutt. Brann-treneren sto og diskuterte med fansen før han gikk i garderoben.

– De forstår situasjonen, så det var ikke en veldig aggressiv stemning. Det var hvert fall min oppfatning av den praten. Vi er i en vanskelig situasjon akkurat nå, sier Nilsen til VG.

– Vi skulle jo vunnet denne kampen, men det mangler litt på den siste tredelen, sier Brann-treneren.

Brann har kun tatt fire av 15 mulige poeng siden 4. august, hvilket betyr at medaljehåpet og mulighet for Europa-spill neste år, svinner hen.

– Vi spiller en overraskende god førsteomgang med forutsetningene vi har. Når vi ikke klarer å sette ballen i mål før pause, så visste vi at det ville jevne seg mer ut i den andre omgangen. Så lenge gutta blør for drakta, som i dag, så tror jeg supporterne aksepterer det.

Piping fra hjemmefansen

Brann-treneren ble tvunget til å gjøre endringer etter en kneskade på Petter Strand. Det betød at midtstopper Bismar Acosta ble flyttet opp i den dype midtbanerollen, samtidig som 18 år gamle Aune Heggebø fikk tillit fra start helt på topp.

– Jeg synes Bismar (Acosta red.anm.) spiller en glimrende kamp på midtbanen. I tillegg synes jeg Aune Heggebø viser hva som bor i ham før pause. Det er mye bra å ta med seg, forteller Nilsen til VG.

Og det var tydelig at Brann-laget hadde trøbbel med å finne ut av relasjonene. Rødtrøyene trillet og trillet i 90 minutter, men klarte knapt å skape en eneste sjanse på Helge Sandvik i Haugesund-målet. Heller ikke hjemmefansen var særlig imponert over det som ble levert ute på gressteppet og Brann-spillerne måtte flere ganger tåle pipekonsert.

Halvveis ut i den andre omgangen prøvde også en tilskuer å ta seg forbi vaktene for å ta en prat med Brann-trener Lars Arne Nilsen. Han kom seg ikke så langt og ble geleidet bort.

Jevnt før pause

Den første omgangen bar preg av to lag som har slitt i motgang den siste tiden. Brann hadde mest ball og dominerte banespillet, men slet med å sette Haugesund-keeper, Helge Sandvik, på de virkelig store prøvene. Nærmest kom Gilbert Koomson, men kantspilleren blåste volleyforsøket over og til side for mål.

Haugesund skapte lite og med unntak av et par frisparkforsøk og et blokkert skudd fra Sondre Tronstad, var det lite å skrive hjem om for Christian Grindheim og lagkameratene.

Det ene poenget betyr at Brann blir værende på femteplass, mens Haugesund går opp på 8.plass.

– Sånn som kampen ble, så er det egentlig fair med ett poeng. Brann styrer det meste i førsteomgang, men etter pause så klarer vi å heve oss. Med litt flyt, så kunne vi tatt med oss alle poengene også, forteller Sondre Tronstad til VG.

– Det kunne fort blitt en scoring på deg også?

– Ja, det burde det jo blitt. Men jeg tror det er første gang jeg har vært alene med keeper, så ting ble litt rotete, sier midtbanespilleren som ble kåret til banens beste av VG.

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 21 13 4 4 49 – 33 16 43 3 Odd 21 11 5 5 31 – 25 6 38 4 Rosenborg 21 10 6 5 34 – 26 8 36 5 Brann 22 9 6 7 28 – 23 5 33 6 Kristiansund 21 9 5 7 27 – 22 5 32 7 Viking 21 8 6 7 33 – 32 1 30 8 FK Haugesund 22 6 9 7 29 – 25 4 27 9 Vålerenga 21 7 6 8 34 – 31 3 27 10 Lillestrøm 21 7 4 10 27 – 35 -8 25 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Tromsø 21 6 4 11 25 – 43 -18 22 13 Mjøndalen 21 4 9 8 27 – 37 -10 21 14 Sarpsborg 08 21 3 10 8 23 – 29 -6 19 15 Ranheim 21 5 4 12 23 – 37 -14 19 16 Strømsgodset 21 5 4 12 23 – 39 -16 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

