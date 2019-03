LEKNE: Jadon Sancho (t.h.) og Callum Hudson-Odoi koser seg på torsdagens England-trening. Bak Raheem Sterling og Harry Kane. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Bestekompisene kan redde skadeskutt England

De er tenåringer og nære venner, Callum Hudson-Odoi (18) og Jadon Sancho (18). Nå kan de bli Gareth Southgates redning etter alle skadene før EM-kvalifiseringen mot Tsjekkia fredag.

Englands landslagssjef sier at han ikke ville ha noe problem med å stille med minst en av de to tenåringene fra start.

Marcus Rashford kommer til å miste både Tsjekkia- og Montenegro-kampene på grunn av en ankelskade. Trent Alexander-Arnold måtte dra fra samlingen onsdag på grunn av ryggtrøbbel.

Midtbanespillerne Fabian Delph og Ruben Loftus-Cheek og forsvarsspillerne John Stones og Luke Shaw er også ute.

– Dette er en god mulighet for de andre, sier Southgate om alle skadene.

– Vi har ingen betenkeligheter med å spille med dem vi mener er gode nok.

Mens Hudson-Odoi i stor grad starter på benken for Chelsea, har Sancho spilt 26 Bundesligakamper for Borussia Dortmund.

Det hører med til sjeldenhetene at engelske spillere tar sjansen utenlands, men Sancho følte at Manchester City ikke satset på ham - og tok utfordringen i Tyskland. Det var lurt. For Dortmund har det vært et gullkjøp. Han har ni mål og 17 assists i alle turneringer.

Men Southgate vil ikke nødvendigvis velge Sancho foran Hudson-Odoi, om bare én av dem får starte.

– Til syvende og sist gjelder det hva de viser i drakten.

Sancho og Hudson-Odoi har spilt mye sammen på yngres landslag, og det var tydelig gjensynsglede da Chelsea-karen kom inn i troppen denne uken.

Hudson-Odoi har bare 119 minutter Premier League-fotball denne sesongen. Ifølge Daily Mail var det et tilbud fra Bayern München i januar, men Chelsea ville holde på sitt talent. Sancho har imidlertid ingen betenkeligheter med å anbefale tysk fotball for kompisen.

England spiller på Wembley mot Tsjekkia fredag og mot Montenegro borte mandag.

Statistikken er god for England: De har ikke tapt en eneste av sine 18 sine EM-kvalifiseringskamper (15 seirer og tre uavgjort). De har vunnet de ti siste. Det siste tapet kom under Steve McClaren i november 2007.

I EM i 2016 røk England skuffende mot Island i åttendedelsfinalen.

Under Southgate har England bare tapt en av sine 15 hjemmekamper - mot Norge-motstander Spania i Nations League. Det betyr at Soutgate har en vinnerprosent 66,7 prosent på eget gress.

VG-tips:

HKP (0-1). Første kamp i EM-kvalgruppe A - som i tillegg til disse nasjonene også teller Bulgaria, Montenegro og Kosovo. England gjorde jobben i høstens Nations League-pulje der de tok syv poeng av ni mulige i gruppe med Spania og Kroatia. Slik regner vi England for å være favoritter i denne EM-kvalgruppen.. Vertenes selvtillit er så stor etter et veldig godt 2018-år (VM-semifinale) at landslagssjef Gareth Southgate har tatt unge folk som Rice (mb), Sancho (amb/a) og Hudson-Odoi (a) i troppen. Tsjekkia er det stund siden var en størrelse på den europeiske fotballkartet. Laget er 39 plasser bak England på FIFA-rankingen. 3-0–3-flyt i høst sier noe om manglende stabilitet.

Oddsen er 1,75. Du kan spille fram til kl. 20.40. Kampen går på TV 2 Sport1.

