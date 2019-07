FORVIRRET: – Hvem stjeler en hund? spør Daniel Sturridge på Instagram. Foto: CRAIG BROUGH / X03817

Tidligere Liverpool-spiss lover dusør etter hundetyveri

Daniel Sturridge sier på Instagram at noen har stjålet hunden hans, og er ifølge BBC villig til å legge opp til 300.00 kroner på bordet for at den kommer til rette.

Nå nettopp







Sturridges kontrakt med Liverpool gikk ut 1. juli. Mens han leter etter en ny klubb oppholder spissen seg i Los Angeles.

Men tirsdag norsk tid tok oppholdet i statene en lei vending for Sturridge.

– Noen har brutt seg inn i huset mitt og stjålet hunden min, sier han i en video på Instagram som viser en knust glassdør der han hevder tyvene skal ha kommet seg inn.

I etterkant har Sturridge lagt ut fire bilde av hunden Lucci.

– Den som vet noe om hvem som brøt seg inn: Jeg betaler hva som helst. Jeg ville vite hvem som brøt seg inn og jeg vil vite hvorfor de tok hunden min, sier han i videoen.

BBC melder i etterkant at Sturridge sier at han er villig til å gi 30.000 pund, tilsvarende godt over 300.000 kroner med dagens kurs, til den som sørger for at han og hunden Lucci gjenforenes.

Publisert: 09.07.19 kl. 14:16