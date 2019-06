FARVEL NM: Lars Arne Nilsen hadde en blytung kveld på Ranheim stadion. Brann-treneren hadde ikke suksess med Kristoffer Barmen, Fredrik Haugen, Håkon Opdal og Azar Karadas på benken fra start. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Brann-fiasko i cupen: Fullstendig utklasset av Ranheim

(Ranheim-Brann 4–0) Brann har ikke vunnet cupen på 15 år. Det skjer ikke i år heller. Lars Arne Nilsens mannskap ble dunket ut av NM etter tap for Ranheim andre gang denne sesongen. 2. divisjonsklubben Fram Larvik er klar for kvartfinalen.

Også Mjøndalen, Viking og 1. divisjonsklubben KFUM Oslo er klare for kvarten. Resten av kampene foregår fortsatt. Haugesund må ha ekstraomganger mot Strømmen. Også Kristiansund og Odd spiller nå to ganger femten minutter ekstra.

Ranheim tok ledelsen allerede etter 12 minutter i Trondheim. Et nydelig angrep endte med at høyrekanten Ola Solbakken headet gjennom Magnus Blakstad. Indreløperen scoret et typisk 4–3–3-mål med gjennombrudd fra midtbanen. Roar Strand kunne ikke gjort det bedre i sine velmaktsdager.

Både Petter Strand og Veton Berisha hadde sine sjanser før pause. Men henholdsvis Even Barli og målstolpen sto i veien for Brann. Etter pause gikk det bare fem minutter før Mads Reginiussen smalt ballen ned i høyre hjørne fra 18 meters hold.

Så var det Solbakkens tur. Etter corner smalt han ballen inn via den venstre stolpen til Eirik Holmen Johansen. Med Håkon Opdal, Kristoffer Barmen og Fredrik Haugen på benken fra start var bergenserne sjanseløs på avansement. Ingen hyggelig opplevelse for Kristoffer Løkberg som spite fra start i sin første kamp på Ranheim stadion etter fjorårets overgang til Brann.

Magnus Blakstad scoret også 4–0-målet. 20 minutter ut i omgangen stormet han igjen inn i Brann-feltet på pasning fra Solbakken. Han plasserte nok en gang ballen i motsatt kryss. Strålende scoring og Brann følte på ydmykelsen.

CUPSUKSESS: Magnus Blakstad (til høyre) scoret to av målene for Ranheim. Begge etter pasning fra Ola Solbakken, som også satte inn 3–0-målet. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

I drømmevær sikret Fram seg kvartfinale i Larvik. 1. omgangen mot Bærum gikk som en drøm for hjemmelaget. Mame Mor Ndiaye stanget Fram i ledelsen allerede etter åtte minutter og Herman Solberg Nilsen feilet ikke da han kom alene med Bærum-keeper Sondre Midtgarden rett før pause.

Daniel Berg skapte ny spenning da han reduserte for Bærum 20 minutter ut i 2. omgang. Dramaet fortsatte med at Henrik Byklum skjøt en svak straffe for hjemmelaget. Midtgarden reddet i «keeperhøyde». Men bare åtte minutter senere scoret Ndiaye igjen og roet alle nerver i Vestfold.

FRAM-HELTEN: Mame Mor Ndiaye jubler for et av sine to mål i Larvik. Arnar Gudjohnsson jublet med. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Fram Larvik spilte sin eneste cupfinale for 107 år siden. Den endte med tap 0–6 for Mercantile. Bare Haugar - 0–7 for Fredrikstad i 1961 - har opplevd et verre tap i den norske cupfinalen.

I Stavanger skiftet ledelsen mellom Viking og Stabæk tre ganger etter fem scoringer på bare 15 minutter før pause. Viking fikk roet ned kampen og gikk til pause med 3–2 ledelse.

Dramatikken fortsatt 10 minutter etter pause da Franck Boli fikk rødt kort for å sparket Viking-kaptein Zlatko Tripic i midtsirkelen. Stbæk klarte å forsvare seg i nesten en halvtime, men så røk det. Kristian Thorstvedt og Tommy Høiland scoret to mål og dermed 5–2 til Viking i en festforestilling for hjemmepublikum.

I Kristiansund vippet kampen mot Odd i 75 minutter. Så sendte Sondre Sørli ballen stang inn og Kristiansund stadion til himmels. Odd hadde en stor sjanse rett i forkant, men eliteseriens toer klarte ikke å henge med da KBK kontret.

Tobias Lauritsen utlignet syv minutter senere.

Kongsvingers Ville Jalasto fikk et soleklart rødt kort i slutten av 1. omgang mot Mjøndalen. Dermed ble det vanskelig for hedmarkingene å gjenta triumfen mot Tromsø for seks dager siden. Mot 10 hjemmespillere scoret Mjøndalen tre mål på 23 minutter i 2. omgang. Stian Aasmundsen satte inn to av dem.

Stian Sortevik ble den store helten på Ekeberg i Oslo. Han sendte KFUM i ledelsen før pause mot Tromsdalen og sendte KFUM Oslo til klubbens første kvartfinale i cupen. KFUM-kapteinen plasserte ballen i det lengste hjørnet to minutter på overtid og sikret med det 2–1-seieren.

Ranheim-Brann 4–0 (1–0)

Magnus Blakstad (12, 65), Mads Reginiussen (50), Ola Solbakken (59).

Viking-Stabæk 5–2 (3–2)

V: Johnny Furdal (8), Rolf Daniel Vikstøl (21), Even Østensen (23), Kristian Thorstvedt (84), Tommy Høiland (86). S: Raymond Gyasi (10), Daniel Braaten (18).

Kristiansund-Odd 1–1 (0–0)

K: Sondre Sørli (76). O: Tobias Lauritsen (82).

Fram Larvik Bærum 3–1 (2–0)

F: Mame Mor Ndiaye (8, 78), Herman Solberg Nilsen (44). B: Daniel Berg (65)

Haugesund-Strømmen 0–0.

Kongsvinger-Mjøndalen 0–3 (0–0)

Stian Aasmundsen (49, 72), Sondre Solholm Johansen (64).

KFUM Oslo- Tromsdalen 2–1 (1–1)

K: Stian Sortevik (17, 92). T: Sander Finjord Ringberg (31)

Rosenborg-Aalesund spilles kl. 20.00.

Publisert: 26.06.19 kl. 19:51 Oppdatert: 26.06.19 kl. 20:03