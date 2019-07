PRESEASON: Ole Gunnar Solskjær er på plass i Australia sammen med resten av laget. De begynner oppkjøringen til ny sesong med kamp mot Perth lørdag. Foto: RICHARD WAINWRIGHT / AAP

Arne Scheie om Man. Uniteds trøblete overgangsvindu: – Det begynner å haste

Paul Pogba vil tilsynelatende bort, David de Gea har ikke underskrevet en ny kontrakt og Manchester United sliter med å tiltrekke seg nye stjerner.

Kanskje ikke så rart lokalavisen Manchester Evening News beskriver Manchester United på overgangsmarkedet denne sommeren som «et rot».

Ole Gunnar Solskjær har fått inn de britiske ungguttene Daniel James (21) og Aron Wan-Bissaka (21), men har vært klar på at han forventer flere nye fjes i løpet av sommeren.

Laget har vært lenket til blant andre Kalidou Koulibaly, Harry Maguire, Mario Lemina, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Sergej Milinkov-Savic og senest Newcastle-unggutt Sean Longstaff.

Siste nytt derifra er at Newcastle, ifølge The Telegraph, krever hele 50 mill. pund, cirka 540 mill. kroner, for å gi slipp på Longstaff. Samme avis melder at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er blitt «lamslått» over prisantydningen.

les også Solskjær om Pogba: – Han har aldri vært en bekymring

– Det er noen forferdelige priser, sier kommentatorlegende og Manchester United-supporter Arne Scheie til VG, og mimrer tilbake til da Denis Law ble tidenes dyreste brite - for tredje gang - da han ble klar for United i 1962 for den nette sum av 115.000 pund.

– Det begynner å haste, for om under en måned er vi i gang med ligaen.

– Hva mener du må gjøres?

– Jeg har bestandig sagt at det bør forsterkes med en klassespiller i hvert ledd. Det er en lang sesong og stor konkurranse, og det man hadde forrige sesong, er ikke godt nok til å være helt der oppe. 32 poeng er ganske skremmende, svarer Scheie med referanse til poengforskjellen mellom serievinner Manchester City og byrival United.

Han peker på den store forskjellen mellom United og toppen som en årsak til at de aller største stjernene velger bort Manchester United i øyeblikket, samtidig som han er klar på at det er et stort minus at laget ikke spiller Champions League.

– I utgangspunktet er Manchester United en av de mest attraktive, mest kjente og største klubbene i verden, men selv slik klubber må vinne. Du kan ikke rote på plasser som ikke gir deg adgang til CL. Du må spise kirsebær med de beste, og i øyeblikket har de nok problemer med å få de største navnene hvis de ikke er villig til å legge mye penger på bordet, sier Scheie.

Ikke nok med at Manchester United sliter med å forsterke seg foran den kommende sesongen. Stjernespiller Paul Pogba vil tilsynelatende bort, Romelu Lukaku det samme og burvokter David de Gea har ennå til gode å skrive under en ny kontrakt. Hans nåværende går ut om ett år.

– Det er mange usikre momenter akkurat nå. Og det er veldig viktig å få med seg alle videre, sier Scheie.

Publisert: 13.07.19 kl. 08:28

