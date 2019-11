Børven mener seiersmålet burde vært annullert: – Ekstra deilig

SKIEN (VG) (Odd - Mjøndalen 3–2) Etter å ha sett Odd ryke ut av cupen fra tribunen, inntok Torgeir Børven (27) hovedrollen da Odd snudde til 3–2-seier hjemme mot Mjøndalen.

Seks minutter før full tid tvang Torgeir Børven frem Julian Faye Lunds selvmål som sørget for at Odd snudde til 3–2-seier etter at Mjøndalen hadde tatt ledelsen to ganger i kampen.

– Vi har ikke fått noe gratis i år. Hvis dommeren ser den situasjonen på overtid, så vil han nok innrømme at det er frispark. Og hvis han gjør det, er det fjerde gangen dommeren har måtte gjøre det i år, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til VG etter nederlaget.

– Jeg er helt enig, sier Torgeir Børven oå spørsmål om situasjonen – og mener det gjør det «ekstra deilig».

Børven angrep ballen, men Mjøndalens William Sell rakk den først. Det så først ut til at det var et ulykksalig selvmål, men en nærmere kikk avslørte at Børven taklet Mjøndalen-spilleren da han skulle klarere.

– Når de driver og drøyer tid og sånn er det fortjent, mener Odd-spissen, som har tegnet seg for 20 mål i eliteseriesesongen 2019 – en bragd kun fire spillere har klart dette millenniet (se faktaboks).

– Jeg får knotter rett inn i ankelen. Det er ikke Børvens feil. Det er en mann som har ansvaret der ute og han gjør feil, men sånn er det, sier Mjøndalens venstreback Sell, som naturligvis sikter til dommer Trygve Kjensli.

Seieren gjør at telemarkingene fortsatt ubeseiret på hjemmebane denne sesongen.

Mjøndalen måtte reise hjem til Nedre Eiker uten poeng og ligger fortsatt på nedrykksplass i Eliteserien, to poeng bak Strømsgodset på kvalifiseringsplassen.

MÅLET: Her klarerer Sell ballen i Faye Lund etter å ha blitt taklet av Børven. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

20-målsscorere i eliteserien i dette millenniet: Thorstein Helstad (Brann), 22 mål i 2007

Vidar Örn Kjartansson (Vålerenga), 25 mål i 2014

Alexander Søderlund (Rosenborg), 22 mål i 2015

Torgeir Børven (Odd), 20 mål i 2019

Effektive Mjøndalen

Mjøndalen var nære en drømmestart i Skien. Tonny Brochmann slo et innlegg inn bak Odds forsvarsrekke. Der lusket Jacob Bergström seg frem og tok en berøring vekk fra Sondre Rossbach, men spissen satte ballen i stolpen.

Odd dominerte banespillet på Skagerak gjennom hele første omgang. Gang etter gang kom hvittrøyene til innlegg. Omtrent hver gang raget Quint Jansen høyest i feltet og klarerte for gjestene.

Og i det 25. minutt fikk bruntrøyene muligheten igjen.

I duell med Bergström, skulle Birk Risa og Odin Bjørtuft skjerme en ball inn mot Rossbach, men i siste øyeblikk valgte Risa å klarere. Ballen havnet rett i beina på Brochmann som kunne sette ballen i et nærmest åpent mål.

Vertene fortsatte presset på eget kunstgress, men gjestenes forsvar stanget unna gang på gang – helt til Odd fikk corner to minutter på overtid.

Elbasan Rashani slo hjørnesparket mot første stolpe, Tobias Lauritsen fikk hodet først på ballen og stusset den bakover i feltet.

På bakerste stolpe hadde Torgeir Børven sneket seg frem og med hodet stanget han inn utligningen og sin 19. eliteseriescoring for sesongen.

Børven-show

Børven var nære scoring nummer 20 kort tid etter pause, men avsluttet rett på Julian Faye Lund etter et innlegg fra Rashani.

Odds «power play» fortsatte etter pause og Mjøndalen ble spilt svært lave.

Like etter en times spill fikk Fredrik Oldrup Jensen lade skuddfoten fra 16 meter, men igjen lød det et skuffelsens sukk fra hjemmesupporterne da ballen gikk i tverrliggeren.

Så viste gjestene igjen sin effektivitet på kontringer da Vetle Dragsnes kranglet med seg ballen og satte den sikkert forbi Odds keeper.

Men jubelen hadde så vidt stilnet hos bortesupporerne da Sondre Solholm Johansen rev ned Torgeir Børven og dommer Trygve Kjensli pekte på straffemerket.

Eliteseriens toppscorer satte sikkert straffesparket selv og økte antall scoringer til 20.

Og Odds nummer 22 var ikke ferdig for kvelden. Seks minutter før full tid kastet seg frem på et innlegg fra Espen Ruud og ballen skled i mål. Scoringen ble kreditert keeper Faye Lund som et selvmål.

