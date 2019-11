2017: Stig Inge Bjørnebye og Kåre Ingebrigtsen sammen i St.Petersburg på Europa-oppdrag for RBK i april 2017. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Ingebrigtsen etter Bjørnebye-exit: – RBK lekker i alle ledd

Tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen (54) mener tidvis hardt kritiserte Stig Inge Bjørnebye (49) har all grunn til å være stolt over jobben han har gjort i RBK, samt at han er et tap for klubben.

Den nåværende Oostende-treneren roser sin tidligere RBK-kollega og gode kamerat, som slutter på dagen som sportslig leder i Rosenborg.

– Det er en tøff jobb. Jeg synes han har gjort en meget bra jobb. Det er Stig Inges valg, og hvis han mener det er bra nå, så skal han være stolt over jobben han har gjort og resultatene han har fått i RBK. Omverden må skjønne at det ikke er så enkelt, mener Ingebrigtsen.

Bjørnebye har vært i hardt vær denne sesongen, ikke minst da supportergruppen Kjernen krevde hans avgang i sommer. Men Ingebrigtsen mener at Bjørnebye er et tap for RBK.

– Kontinuitet har vært enormt viktig for RBK. Nå lekker de i alle ledd. Det er vanskelig når du ikke har kontinuitet på sport. Det er en utfordring.

– Har stått stødig

I Bjørnebyes femårsperiode som sportslig leder har RBK vunnet fire seriegull og tre cuptitler. I tillegg har klubben kvalifisert seg for fire av fem gruppespill i Europa League. Men motgangen har vært brutal det siste året, og Bjørnebye er selv misfornøyd med at det aldri ble Champions League-deltagelse.

– Stig Inge har stått stødig i både med- og motgang. Han tåler det. Vi som er i fotballen vet at det også er en del rundt oss som «får det». Det er ikke mange som klarer å tenke på det. Både media og omverden kan være ganske brutal i fotballverden, sier Ingebrigtsen.

– Når ting går ut over familien, så er det ikke verdt det. Men nå vet ikke jeg årsaken til at Stig Inge slutter. Jeg håper at jeg treffer ham ganske snart.

«Helt strååålende»

Under torsdagens pressekonferanse trakk Bjørnebye frem rettssaken mellom Kåre Ingebrigtsen/Erik Hoftun og Rosenborg i vinter som spesielt vanskelig.

– Jeg syntes stemningen og tanken på det som skjedde med rettssaken til Kåre (Ingebrigtsen) var ubehagelig. Det syntes jeg. Jeg syntes det var fælt at vi havnet i en sånn situasjon. Det ble som det ble, men det var en tung opplevelse, liksom, sa han og fortsatte:

– Du jobber i et veldig sterkt kollegium, også ender det med en konflikt som ender i retten, på bakgrunn av en fotballklubb. Det kjente jeg var litt tungt. Men så må man bare jobbe med å få et nytt fokus etter det, sa Bjørnebye, med referanse til da Ingebrigtsen og Erik Hoftun måtte gå som trenere i 2018.

Kåre Ingebrigtsen omtaler forholdet til Bjørnebye på sin særegne uttrykksmåte, som «helt strååålende».

– Jeg og Stig Inge går langt tilbake som gode venner, som spillere i Rosenborg, som trener og sportslig leder i Rosenborg, og det har vært helt strålende. Han er en hedersmann som jeg jobber veldig, veldig godt sammen med. Det er litt leit at også han forlater RBK.

Han opplevde Bjørnebye som en støttespiller under rettssaken i vinter.

– Ja, det har jeg alltid gjort. Det er vanskelig når vi havner i en sånn situasjon, og det er nok den perioden at jeg og Stig Inge har hatt minst kontakt, men kontakt hadde vi. Uansett, så er vi kompiser. Det var tøft både for meg og han å være gjennom dette.

