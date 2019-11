SÅ RØDT: Fredrik Bjørkan fikk det røde kortet etter å ha vært sent inne i duell med Haugesunds Kallevåg. Dermed måtte Glimt spille de siste 18 minuttene med ti mann. Foto: Mats Torbergsen

Gullhåpet svinner: Glimt rotet bort tomålsledelse etter utvisning

(Bodø/Glimt – Haugesund 2–2) Det så lovende ut for Glimt etter å ha gått opp i en tidlig 2–0-ledelse, men heller ikke mot Haugesund ble det seier. Haugesund utlignet mot ti mann etter at Fredrik Bjørkan fikk det røde kortet.

– Vi er skuffet over at vi ikke tar tre poeng her i dag. Gullet har vi ikke tenkt så mye på, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport.

Håkon Evjen storspilte, han dro seg fri fra motspillere, fant medspillere og åpnet scoringsballet på Aspmyra da han satte inn 1–0 fra 20 meter med kvikt tilslag etter elleve minutter. Like etterpå svingte han seg inn fra venstrekanten og dro på seg all oppmerksomhet, slik at Jens Petter Hauge kunne ta ett touch og smelle inn 2–0 da Evjen leverte fra seg ballen.

Men tilsynelatende omtåket av nettsusen slapp Glimt til Kevin Krygård på høyrekanten og da han fant Kristoffer Velde i feltet, stod det plutselig 2–1 etter 19 minutter.

Kampen svingte lenge frem og tilbake og Haugesund hadde det ballmessige overtaket, men de fant ikke det nødvendig rommet før Fredrik Bjørkan ble utvist med to gule kort etter 72 minutter.

