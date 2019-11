STOR STJERNE: Aleksandar Mitrovic har scoret 34 mål på 55 landskamper for Serbia, enormt sterkt i et landslag som sjelden får vist frem sitt fulle potensial. Her er han etter 0–2-tapet for Brasil i VM. Serbia ble slått ut i gruppespillet. Foto: Matthias Schrader / AP

Det serbiske mysteriet: – Trenger en psykolog

Mange mener Serbia er den verst tenkelige motstanderen Norge kunne fått i EM-playoff’et i mars. – Vi ser på Norge som favoritt, sier den serbiske fotballjournalisten Jovan Terzic til VG.

Serbia kunne gått til EM søndag kveld. Da måtte det blitt seier hjemme mot Ukraina, mens Luxembourg måtte tatt poeng hjemme mot Portugal.

Men det var ikke akkurat kokende EM-trykk i Beograd. Ukraina var lenge foran med 2–1, og Portugal ledet bare 1–0 helt inn i sluttminuttene, men Jovan Terzic forteller at det ikke var mer enn rundt 5000 tilskuere på Marakana, der det er plass til 55.000. Serbia rotet bort seieren i sluttsekundene.

GLISSENT: Det skal ha vært toppen 5.000 tilskuere da Serbia møtte Ukraina i Beograd. Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL / Pixsell

– Det er ganske dårlig stemning rundt landslaget. Folk var oppgitte da forbundet sparket manageren (Slavoljub Muslin) foran VM i fjor, og atmosfæren har egentlig vært ganske dårlig etterpå. Klubbene er viktigst her, det er ikke noe spesielt godt forhold mellom folket og fotballandslaget.

– Går vi til EM vil folk selvsagt følge med, men skulle vi ikke gjøre det, er det ikke så mange som bryr seg, sier Terzic fra den digitale sportsavisen Mondo. Han har lagt merke til Norges nye spennende typer.

Playoff-semifinalen mellom Norge og Serbia spilles 26. mars. Samtidig spilles den andre semifinalen på Hampden Park, der Skottland møter Bulgaria, Israel eller Romania. Vinnerne spiller om én EM-plass tirsdag 31. mars.

Serbia har aldri vært med i EM, som Serbia. Jugoslavia var med i 2000, der de slo Norge, for så å slippe inn de to målene mot Spania på overtid som sendte Norge ut. I kvartfinalen tapte Jugoslavia 1–6 for Nederland.

I VM har det vært annerledes: Et sammenslått Serbia og Montenegro var med i 2006, Serbia var med i 2010 og 2018, men i alle tre mesterskapene var det slutt i gruppespillet.

SENKET NORGE: Jugoslavia møtte Norge i EM i 2000. Jugoslavene vant 1–0. Serbiske Savo Milosevic, nå trener for Partizan Beograd, ble matchvinner. Foto: RUBEN SPRICH / X00265

Serberne har spillere som Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Kolarov (Roma), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Nemanja Matic (Manchester United), Adem Ljajic (Besiktas), Luka Milivojevic (Crystal Palace) og Luka Jovic (Real Madrid, 17 seriemål for Eintracht Frankfurt i forrige sesong) – for å nevne noen av utenlandsproffene.

– Hvis du ser på klubbene de er i, har vi gode nok spillere. De gjør det veldig bra i klubblaget, men sjelden like bra for Serbia. Det virker som de synes det er som en ferie når de kommer på landslaget, mener Terzic.

Det hele fremstår som et lite mysterium. Mens nabo Kroatia de siste par tiårene har VM-sølv og VM-bronse, svikter serberne gang på gang. Det er en gåte for Terzic også.

– Du må spørre spillerne om hvorfor det er slik. De har alt de trenger, et moderne sportsanlegg og alt bør ligge til rette. De trenger en psykolog, sier han med et smil.

SKEPTISK: Journalist Jovan Terzic har ikke veldig tro på det serbiske landslaget foran møtet med Norge.

Serbia havnet bak Ukraina og Portugal i sin EM-kvalifiseringsgruppe, i utgangspunktet ingen krise, men Terzic fnyser litt av en slik påstand.

– Med tanke på spillerne og hvilke klubber de er i, er det ingen som helst grunn til at Ukraina skal være bedre enn Serbia, sier han.

Den skumleste mannen for Norge er kraftspissen Aleksandar Mitrovic, som har enorme 34 mål på 55 landskamper, og enda villere: 32 av dem er kommet på de 36 siste kampene. Samspillet mellom ham og Ajax-kapteinen Dusan Tadic er den offensive nøkkelen Serbia oftest benytter seg av.

Problemet er bakover på banen, der de tidligere hadde sin styrke, med Manchester Uniteds Nemanja Vidic som en av lederne. Nå lekker det bakover. 17 baklengsmål på åtte kamper er ett mer enn Luxembourg.

MÅLMASKIN: Aleksandar Mitrovic jubler etter 1–0-målet mot Ukraina. Foto: STRINGER / X80002

To av dem som følger serbisk fotball tettest i Norge er Fredrik Wisur Hansen, speider for Sarpsborg 08 og Runar Nordvik, medieansvarlig i FK Haugesund. De er ikke enige med Terzic om hvem som er favoritt.

– Vi er sjanseløse hvis serberne er påskrudde, sier Wisur Hansen, som har fulgt fotballen i de eks-jugoslaviske landene tett i fem-seks år.

– De færreste norske spillerne hadde kommet med på Serbia, og det er folk på benken som hadde gått rett inn på Norge. Men det er ekstremt vanskelig å si hvilken utgave av Serbia vi møter, legger Wisur Hansen til.

Runar Nordvik er ikke like redd. Han har hatt en forkjærlighet for det som skjer på Balkan-halvøya i mange år, har besøkt mange klubber og fulgte det bosniske landslaget tett i en toårsperiode.

– Jeg har sett de fleste serbiske landskampene de siste årene, og kan ikke huske sist de var påskrudde. Jeg tenker at Serbia skal være mulig å slå ut. De er knappe favoritter, men dette er på langt nær den beste serbiske årgangen. De er helt prisgitt at Tadic-Mitrovic får det til, men de forsvarer seg ikke som et lag og er ekstremt skjøre bakover, sier Nordvik.

SEIEREN RØK: Nikola Maksimovic (til venstre) og Aleksandar Kolarov ligger utslåtte på gresset etter at Serbia rotet bort seieren over Ukraina i sluttsekundene. Kampen endte 2–2. Nikola Milenkovic i bakgrunnen. Foto: MARKO DJURICA / X01390

Han tror de serbiske spillerne har oppnådd drømmen sin når de kommer seg utenlands.

– Straks de gjør det har de fått til det de vil, og de vet hvem som betaler lønna. På landslaget virker det som det er en kameratgjeng som treffes for å ha det hyggelig sammen. De er egentlig de største patriotene som finnes, men det reflekteres ikke så mye i det de gjør på landslaget.

Wisur Hansen mener at Rune Jarstein, Omar Elabdellaoui og Martin Ødegaard er de tre eneste som hadde gått inn på det serbiske landslaget, og kanskje Erling Braut Haaland i toppform.

– Men det skal jo litt til å danke ut Mitrovic foran, påpeker han.

– Serbia er et ekstremt underpresterende landslag, og de har egentlig alltid vært det. Det vil være typisk Serbia å ryke for Norge. De har for vane å «choke», men det samme gjelder jo Norge, påpeker Sarpsborg 08-speideren.

PS! Serbia er nummer 33 på FIFA-rankingen. Norge er på 45. plass.

Publisert: 18.11.19 kl. 03:46







