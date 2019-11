Mané mener at Guardiola forsøker å påvirke dommeren

Manchester City-manager Pep Guardiolas antydninger om at Liverpool-stjernen Sadio Mané filmer, har gjort søndagens storkamp på Anfield enda hetere.

Selv mener Mané at det handler om å påvirke dommer Michael Oliver før den viktige matchen.

Den nordengelske stormen - noen vil kanskje si i vannglasset - har vart ei hel uke. Og har utartet seg omtrent slik:

* Mané fikk gult kort for filming mot Aston Villa sist helg - noe som også ble VAR-sjekket. Tidligere har han fått straffe i lignende situasjoner mot Leicester og Tottenham.

* Etter Manchester Citys kamp mot Southampton (som gikk samtidig) uttalte City-sjef Pep Guardiola på pressekonferansen: «Noen ganger er det filming, andre ganger er det evnen til å score utrolige mål i det siste minuttet. Han er et talent». Selv om han ikke sa navnet Sadio Mané, var det få som var i tvil om at det var ham Guardiola snakket om.

* – Jeg kan si at Sadio er ingen filmer, fastslo Jürgen Klopp foran Champions League-kampen mot Genk - og la til at «jeg kjenner Sadio bedre enn Pep». Klopp ble fortalt av alle om Guardiolas uttalelse, men trodde det ikke før han så det med egne øyne, uttalte Liverpool-sjefen og la til at «jeg liker ikke det han sier».

* Guardiola ble spurt om uttalelsen sin foran Citys Champions League-kamp og sa at «det var ikke meningen å stemple Mané som en slik type spiller». City-manageren fortalte at hans barn stadig sier at «Liverpool er heldige», men at han ikke er enig i det. - De har en utrolig evne til å kjempe til fløyta går, sa spanjolen.

* Så kom Mané selv på banen, i et intervju gjengitt av Liverpool Echo. - Jeg tror bare det er et litt smart forsøk på å få dommerens oppmerksomhet, men jeg kommer til å spille akkurat som jeg gjør til vanlig. Dersom det blir blåst straffe, så er det straffe. Hvis det ikke blir blåst straffe, så er det ikke straffe, sa stjernespissen - som fastslo at det var kontakt i den omdiskuterte situasjonen mot Aston Villa der han fikk gult kort.

* Lørdag skrev VGs fotballjournalist Trond Johannessen at «City-manageren hadde allerede oppnådd hensikten sin. Budskapet er sendt til dommerne, enten de er på banen eller i videorommet: Mané faller for lett. De fleste vil følge litt ekstra nøye med på senegaleseren fremover».

Pep Guardiola avviser at Premier League 2019/20 er avgjort om Manchester City skulle tape - selv om det vil bety ni poengs forskjell på tabellen.

– Det er aldri over i november. Jeg vet hva folk vil si om vi skulle tape - at det er avgjort. Men min erfaring er at det er mange kamper, og du måtte stå på til siste slutt, sier Guardiola ifølge Manchester Evening News.

Publisert: 10.11.19 kl. 13:01

