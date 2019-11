ØYEBLIKKET: Crystal Palace-keeper Vicente Guaita kan ikke annet enn å se at ballen går i mål. Tammy Abraham løper for å feire sin nettkjenning. Foto: NEIL HALL / EPA

Seks på rad: Abraham skjøt Chelsea til 2. plass

(Chelsea – Crystal Palace 2-0) Tammy Abraham (22) fortsetter å levere som spiss for Chelsea. Med sitt 10 ligamål for sesongen var han med på å skyte Chelsea til seier mot Crystal Palace - og til en 2. plass på tabellen.

I hvert fall enn så lenge. Etter 2-0-seieren hjemme mot Crystal Palace har Chelsea vunnet seks strake i ligaen og står med 26 poeng på 12 kamper.

Nå har London-laget bare Liverpool (31 poeng på 11 kamper) foran seg på tabellen. Både Manchester City (25 poeng, møter Liverpool søndag) og Leicester (23 poeng, møter Arsenal senere lørdag) kan imidlertid gå forbi Chelsea igjen.

Mot Palace var Tammy Abraham matchavgjørende. Etter å ha brent et par store sjanser, gjorde han ingen feil da han ble flikket alene med keeper av Willian i det 52. minutt.

22-åringen plasserte ballen rolig til side for keeper - og kunne juble for sitt 10. ligamål for Chelsea. Det holder også til delt førsteplass på toppscorerlisten i ligaen, sammen med Leicesters Jamie Vardy.

Når Tammy Abraham scorer, så taper heller ikke Chelsea.

Han gjorde to mål og ble matchvinner mot Norwich (3-2), like mange mål da det ble uavgjort mot Sheffield United, hat trick i 5-2-seieren mot Wolves og scoret 1-0 målet mot både Southampton (4-0) og Watford (2-1).

Etter Abrahams nettkjenning åpnet kampen seg.

Roy Hodgson virket å ha sendt sine menn utpå med én oppgave: å forsvare seg til ett poeng, men den planen gjaldt ikke etter Abrahams nettkjenning.

Palace risikerte mer, men det var det hjemmelaget som utnyttet seg av.

Med litt over ti minutter igjen på kampuret kastet Christian Pulisic seg frem da Michy Batshuayi sitt skudd ble blokkert. Amerikaneren stanget inn kampens andre og fastsatte resultatet til 2-0.

Det var ikke ufortjent, for Chelsea hadde ballen i 60 prosent av kampen og kom til 23 avslutninger, det mot Palace sine tre forsøk.

LAKKERTE NEGLER: Michy Batshuayi (t.v.) og Christian Pulisic feirer sistnevntes scoring. Foto: TONY O'BRIEN / REUTERS

