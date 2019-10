«GUTTETUR»: Kong Harald på tribunen (bak supporterarmen). Fra venstre på kongens rad: Gerhard Heiberg (æresmedlem av Den internasjonale olympiske komité), Wegger Christian Strømmen (Norges ambassadør i London), tidligere forretningsmann Jan Erik Langangen, Bjørge Stensbøl og tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal (til høyre for kongen igjen). Foto: Jon Super / AP

Her er kong Harald på Old Trafford

MANCHESTER/OSLO (VG) Tottenham-supporteren kong Harald (82) var sammen med en rekke profilerte nordmenn på VIP-tribunen under Manchester Uniteds kamp mot Liverpool.

Nå nettopp







Norges konge har ved flere anledninger markert seg som en idrettsinteressert mann, gjennom deltagelse i tre olympiske leker som seiler og tilstedeværelse på flerfoldige idrettsarrangement som representant for kongehuset. Søndag gjestet han Manchester i privat ærend, sammen med flere norske kompiser.

Der fikk de se et friskt Manchester United-lag ryste ligalederen med effektivt kontringsspill, og som lenge så ut til å hale i land tre poeng.

Klubben selv bekreftet besøket fredag og kunne opplyse om at kongen var Ole Gunnar Solskjærs gjest og det var planlagt et møte etter kampen. VG spurte Solskjær om noen kommentarer om kongebesøket etter pressekonferansen på Old Trafford en drøy time etter kampslutt.

– Nei, det trenger jeg ikke ta noen ord om, svarte Manchester United-manageren og viftet med hånden før han forlot rommet.

les også Mourinho roser Solskjær: – Ville vært stolt

På bildet kan kongen synes like bak den utstrakte armen i rødt. Til høyre sitter tidligere NFF-president Per Ravn Omdal, og på den andre siden kan man se tidligere toppidrettssjef ved Olympiatoppen Bjørge Stensbøl, tidligere forretningsmann Jan Erik Langangen, Norges ambassadør i London Wegger Christian Strømmen og æresmedlem av Den internasjonale olympiske komité, Gerhard Heiberg.

«Det har vært en veldig hyggelig tur! Kampen var spennende, med et rettferdig resultat!!» skriver Gerhard Heiberg i en tekstmelding til VG etter kampen.

Kong Harald var tidlig ute med å kommentere Uniteds ansettelse av Solskjær.

– Det er imponerende. Virkelig. Jeg håper av hele mitt hjerte at han lykkes med det, uttalte han, ifølge NTB under et statsbesøk i Chile.

Under et London-besøk i 2005 opplyste kong Harald at han hadde fått seg et engelsk favorittlag. Og det var ikke Manchester United.

– Jeg var her og studerte i begynnelsen av 60-årene. Da var det et fotballag som i dag ligger på annenplass som var suverent best. Det laget støtter jeg, sa kong Harald til VG og bekreftet at det var snakk om Tottenham, som vant både serien og cupen i 1961.

Publisert: 20.10.19 kl. 22:12







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 9 8 1 0 21 – 7 14 25 2 Manchester City 9 6 1 2 29 – 9 20 19 3 Leicester City 9 5 2 2 16 – 8 8 17 4 Chelsea 9 5 2 2 19 – 14 5 17 5 Arsenal 8 4 3 1 13 – 11 2 15 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om