FOTBALLPROFILER: Ada Hegerberg, mor Gerd Stolsmo og Andrine Hegerberg etter at førstnevnte vant Gullballen i desember 2018. Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

Hegerbergs mamma mener Lagerbäcks Ødegaard-støtte var absurd

Fotballstjernen Ada Hegerbergs (24) mor Gerd Stolsmo avslører i en ny bok at hun synes støtten Martin Ødegaard (20) fikk i stjernekonflikten var absurd.

For mindre enn 10 minutter siden







– Det var det som skjedde etterpå som for meg fremstår som mest absurd. Like etter Ødegaards utspill gikk herrelagets landslagssjef Lars Lagerbäck ut og ga ham hundre prosent støtte, skriver Stolsmo i den ferske boken «Fotballmamma».

NRK omtalte saken først.

Like før fotball-VM i sommer kom et stort intervju med Gullball-vinner Ada Hegerberg ut i en spesialutgave fra Josimar som handlet om kvinnefotballens historie i Norge. Hegerberg, som ga seg på landslaget etter EM-fiaskoen i 2017, uttalte da at «hun hadde mareritt etter å ha vært med landslaget» og at hun ble «knekt psykisk».

Kort tid etterpå slo Martin Ødegaard, herrelandslagets mest profilerte spiller, hardt tilbake mot Hegerberg i et Instagram-innlegg. Ødegaard mente timingen var «skrekkelig» og at hun forstyrret kvinnelandslagets VM-oppkjøring. Han fikk full støtte av landslagstrener Lars Lagerbäck og mediesjef Svein Graff.

NY BOK: Gerd Stolsmo er ute med ny bok. Foto: Herman T. Folvik

Ada Hegerberg har siden ikke kommentert saken. Mor Gerd Stolsmo uttalte at Hegerberg ikke hadde noe med timingen å gjøre til VG.

– Det kan også bemerkes at dersom Martin Ødegaard faktisk ønsket ro rundt landslaget før VM, ville det klokeste trolig vært å sitte stille i båten, og i ettertid har han uttalt at han skjønte det ville bli bråk. Og uroen eksploderte først etter det krasse utspillet hans, skriver Stolsmo.

FOTBALLSTJERNER: Lyons Ada Hegerberg og Real Sociedads Martin Ødegaard er to av Norges mest profilerte fotballspillere. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / NTB SCANPIX

VG har kontaktet Svein Graff angående saken torsdag morgen. Han har ikke besvart våre henvendelser foreløpig.

Stolsmo skriver også i «Fotballmamma» at mediene trakk ut enkelte overskrifter og blåste dem opp stort. Hun mener at det kunne se ut som at det var Hegerberg som angrep NFF på eget initiativ.

– Igjen følte Ada at hun ble stående alene i frontlinja i kampen for kvinnefotball, skriver Stolsmo.

Ødegaard fikk både støtte og ris etter sitt innlegg. Slik svarte han på kritikken:

Publisert: 03.10.19 kl. 09:30







Mer om