Slik går Norge til EM-sluttspillet: - Vi må ha hjelp

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Spania 1–1) Spania er klare for EM-sluttspillet. Og det ser langt lysere ut for Norge. Håpet er tent etter Joshua Kings scoring på overtid.

Oppdatert nå nettopp







Men tabellen ser unektelig skummel ut selv med uavgjort mot Spania (europamester i 2008 og 2012) på Ullevaal med tanke på å bli nummer to – å slå følge med suverene Spania til EM (uten tap på syv kamper) – fra gruppe F.

Sverige er oppe på 14 poeng – og er toer for øyeblikket – etter seieren over Malta (4–0). Romania står med 13 poeng etter at de slo Færøyene (3–0). Norge har håpefulle ti poeng. Det er håp om EM-sluttspill. Det første på 20 år.

Lars Lagerbäck gledet seg over 13 kamper (tre år) uten tap på Ullevaal. Han mener det er den beste kampen i hans tid som landslagssjef motstanderen tatt i betraktning. Men på spørsmål fra VG om EM-drømmen er han litt nølende.

– Vi må gå «rent» i våre kamper. Så må vi ha hjelp, og Spania må slå Sverige. Men fremfor alt må vi slå Romania. Jeg kaller meg selv alltid for realistisk optimist. Sjansen finnes alltid, så kan du og jeg diskutere lenge, hvor stor den er. Men vi får håpe Sverige får kjørt seg nede i Romania i november, sier Lars Lagerbäck.

les også Bli med på folkebørsen: Heltemodig innsats sikret norsk poeng på overtid

Men tabellen lyver litt. Norge utligner poengdifferansen med seier over Malta og Færøyene. Og slår de Romania på bortebane tirsdag kveld kan det se betydelig lysere ut med tanke på å kapre den avgjørende annenplassen – som gir direkte plass i EM-sluttspillet neste år.

Men resultatene må gå Norges vei. Og går det slik – og det er ikke utenkelig – så ser regnestykket slik ut 18. november. Da har mannskapet til Lars Lagerbäck forhåpentligvis totalt 19 poeng.













les også Midstopperne sentral da Sverige herjet med Malta

EM 2020 Europamesterskapet i fotball neste år skal spilles i 12 byer, og i 12 land. Det innledes 12. juni. Og avsluttes 12. juli med finale på Wembley i London.

les også Romania vant suverent mot Færøyene etter en god sluttspurt

* Sverige står med 14 poeng. De slår Færøyene, taper mot Spania og Romania – og ender på 17 poeng.

* Romania står med 13 poeng. De slår Sverige, taper mot Norge og Spania – og ender på 16 poeng.

* Norge står med 10 poeng. De slår Romania, Færøyene og Malta – og ender på 19 poeng.

Blir det ikke slik har Norge en ekstrasjanse. Siden de ble «divisjonsvinner» i UEFA- nyvinningen Nations League i fjor. Da venter play off-match mot Serbia i mars neste år. Vinneren av den kampen går til en play off-finale. Finalevinneren får EM-plass. Kamparena trekkes 22. november.

Publisert: 12.10.19 kl. 22:39 Oppdatert: 12.10.19 kl. 23:37







Mer om