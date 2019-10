Åge Hareides Danmark i delt tabelltopp

(Danmark-Sveits 1–0) Yussuf Poulsen (25) ble vakkert spilt igjennom av Christian Eriksen (27) til kampens eneste mål da Åge Hareides Danmark gikk opp i delt tabelltopp i sin EM-pulje.

Oppdatert nå nettopp







Rett etter slutt kastet de danske spillerne seg rundt keeper Kasper Schmeichel (32), som ble deres redningsmann denne lørdagskvelden. Ekstra Bladet, BT og bold.dk gir alle Leicesters sisteskanse sin høyeste karakter etter praktkampen.

Hans superspill betyr at Danmark tok et langt steg mot et nytt sluttspill.

Danmark fikk en gavepakke da Irland spilte 0–0 mot Georgia, men det så lenge til at de ikke skulle klare å utnytte muligheten til å ta igjen Irland på toppen.

De danske drenge måtte finne seg i pipekonsert etter rundt 80 minutters spill i Parken. Men bare et par minutter senere snudde alt seg:

Christian Eriksen - som ellers ikke hadde fått til så mye i matchen - spilte på genialt vis Poulsen igjennom i midten. RB Leipzig-spilleren ventet og ventet, men satte til slutt ballen vakkert forbi Yann Sommer i Sveits-målet.

les også Hareide : - Viktigst hvordan Christian har det som menneske

Spillet var ikke så mye å skryte av - selv om det var dramatikk nesten fra første minutt med ett gult kort til hvert lag da det var gått seks minutter.

Kasper Schmeichel reddet Danmark med to fantastiske redninger i 1. omgang. Leicester-keeperen viste hvilket nivå han holder da han først fistet et knaonskudd fra Granit Xhaka i tverrliggeren.

les også Romania vant suverent mot Færøyene etter en god sluttspurt

Han viste seg igjen sin klasse da Admir Mehmedi ble spilt fri. Og fire minutter på overtid hadde Schmeichel sin tredje superrredning - denne gang var det Thomas Delaney som holdt på å lage selvmål.

Danmark og Irland har dermed begge 12 poeng, mens Sveits fortsatt står på åtte poeng - dog med én kamp mindre spilt enn de to andre.

Publisert: 12.10.19 kl. 19:51 Oppdatert: 12.10.19 kl. 20:18







Mer om