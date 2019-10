KLUBB-NOMADE: Lars Bohinen har tatovert alle de tre klubbene han spilte for i England, på leggen sin. Men at Nottingham Forest står øverst, det er ikke tilfeldig. Foto: Marius Simensen

Bohinen: Ønskedrømmen er å lede Nottingham Forest

ÅLESUND (VG) Lars Bohinen innser at han kom igang litt sent med trener-karrieren, at han fortsatt vaker mellom Obos-ligaen og Eliteserien i en alder av 50 år. Men drømmen er fortsatt der: Nottingham Forest.

– Det er ønskedrømmen, ja, sier Lars Bohinen over en lunch på restaurant Bro i Ålesund sentrum. For selv om han har tatovert alle de tre engelske klubbene han spilte for, Forest, Blackburn og Derby, på den ene leggen sin, er det ingen tvil hvilken av klubbene som er nærmest hjertet hans: Nottingham Forest, hans første stopp i engelsk fotball. Det var der han spilte sin beste fotball, der han var nærmest å vinne noe, og der han følte seg mest hjemme i engelsk fotball.

Det er to klubber som Lars Bohinen aldri kan si nei til, på et gitt tidspunkt, og det er Forest - og Vålerenga.

– Det morsomste hadde vært om jeg fikk muligheten i Nottingham Forest. Men da må jeg nok ha litt mer å vise til enn å trene norske lag mellom de to øverste divisjonene, smiler Bohinen - og utdyper hvorfor han er litt «sent ute».

– Se på Geir Bakke. Han har 10 års forsprang på meg. Vi var sammen i Vålerenga, han som assistent og jeg som sportssjef. Og da han dro videre, som trener, ble jeg sportssjef i Stabæk. Deretter jobbet jeg to år i TV 2. Jeg fikk masse forskjellig erfaring, men jeg har bare jobbet som fotballtrener i sju år, så jeg kom sent i gang med den jobben jeg liker best, erkjenner Bohinen.

Nå handler det først og fremst om å få Aalesund tilbake i Eliteserien. Søndag kveld vant klubben 3-1 hjemme mot Raufoss, noe som betyr at Aalesund så å si er klare for Eliteserien neste sesong. De to øverste lagene på tabellen rykker direkte opp, og Start som ligger på 3. plass ligger 12 poeng bak med fire kamper igjen.

PÅ VEI OPP: Lars Bohinen er i ferd med å trene Aalesund tilbake til Eliteserien. Her etter en seier mot KFUM. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Klubbens mål neste sesong er at vi holder oss. Så er planen at vi skal være topp seks innen de fire neste årene. Jeg har kontrakt ut 2021, og går klubben i riktig retning så er det ikke umulig at det blir flere sesonger her, sier Bohinen.

Han legger imidlertid ikke skjul på én ting:

– Jeg har et brennende ønske om å trene Vålerenga, på et eller annet tidspunkt. Det handler mest av alt om timing - for begge parter, sier Bohinen som var spiller i klubben i to perioder, i tillegg til at han hadde jobben som sportslig administrativ leder da Kjetil Rekdal ledet klubben til seriegull i 2005.

Han mener han «har det i seg», men at han foreløpig ikke har ledet klubber som kan konkurrere på øverste nivå. Bohinen startet i Asker, og trente deretter Sandefjord til både opp- og nedrykk.

– Den beste læringen fikk jeg i 2015, da Sandefjord kun tok 16 poeng og rykket rett ned igjen. «Naiv», vil jeg kalle meg den sesongen, erkjenner Lars Bohinen.

Nå, etter en sterk sesong med Aalesund, mener Bohinen at han vet og kan så mye mer enn han gjorde den gangen.

– Gi meg et lag som kan konkurrere om seriegull, så skal jeg vise at jeg kan skape et vinnerlag av bedre spillere også, sier Bohinen.

Og så var det drømmen om Nottingham Forest da.

– Nå vil jeg være trener så lenge jeg kan, jeg kom sent i gang, men ingen ting er umulig. Skal du ut av landet, må du helst ha resultater å vise til i Europa også, ikke bare i Norge, så det er nok for tidlig for en jobb i Forest - uansett. Men på sikt - hvorfor ikke, sier Lars Bohinen til VG.

