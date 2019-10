REKORDKVINNE: Ada Hegerberg jubler etter sin andre scoring. Til venstre kanadiske Kadeisha Bichanan, i bakgrunnen franske Wendie Renard. Foto: RITZAU SCANPIX / X02352

Kommentar

Hun får aldri nok mål

(Fortuna Hjørring – Lyon 0–4) Det begynte med straffebom på Nadderud høsten 2012. Syv år senere er Ada Hegerberg (24) tidenes toppscorer i Champions League.

For mindre enn 10 minutter siden







Med to mål for Stabæk, to for Turbine Potsdam og 47 for Lyon er Hegerberg oppe i 51 mål på 49 Champions League-kamper, det samme antallet som tyske Anja Mittag (34).

Det må nærmest et mirakel til om hun ikke skal ta rekorden alene etter returmøtet med danske Fortuna Hjørring om to uker, og ingen blir overrasket om hun beholder den i uoverskuelig fremtid.

Hegerberg reiste fra Norge som 17-åring, erobret Europa som kontinentets beste spiller som 21-åring, vant verden med Gullballen som 23-åring og 24 år gammel står navnet hennes der som Champions Leagues mestscorende.

REKORDNIKK: Her har Ada Hegerberg headet inn sitt andre og Lyons fjerde scoring borte mot Fortuna Hjørring. Foto: RITZAU SCANPIX / X02352

Borte mot Fortuna Hjørring fikk hun sjansen fra straffemerket da danskene klønet noe voldsomt tidlig. Kanskje var det på grunn av rekordjakten at hun ble sendt frem, det var nemlig bare to av de 49 første scoringene som kom fra straffemerket, begge mot kasakhstanske Kazygurt (Lyon vant 16–0 sammenlagt).

les også Historisk Hegerberg tangerte målrekord i Champions League

I 2. omgang nikket Hegerberg inn det rekordtangerende målet etter innlegg fra en annen superstjerne, Dzsenifer Marozsán. Den norske angriperens 51. i Champions League var nummer 212 totalt for Lyon, på 175 kamper.

Tro ikke at Hegerberg er fornøyd med dette. Hun har alltid nye mål i sikte, bokstavelig talt, der ligger mye av hemmeligheten bak suksessen som gjør at hun omtales som «Le phénomène» i Lyon.

Stjernespekkede Lyon er gode, veldig gode, og hvert år helt suverene i disse første rundene i Champions League, som mot totalt sjanseløse Fortuna Hjørring. Sånn sett kan man gjerne si at en spiss i et slikt lag bør score mange mål, og de fleste har Hegerberg satt inn i de tidligste rundene.

STARTEN: 17 år gamle Ada Hegerberg med trofeet som «Årets komet» i 2012. Da hadde hun allerede scoret to ganger i Champions League. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

De fleste angripere i verden ville byttet plass med henne, men Lyon vil ha Ada Hegerberg. Den franske storklubbens eier, mannen bak klubbens kvinneeventyr, Jean-Michel Aulas, uttalte etter Champions League-triumfen i 2017 at Hegerberg gjerne kan bli i Lyon på livstid. Den nåværende kontrakten strekker seg til sommeren 2021.

Hennes styrke er at hun utnytter sjansene, samt ærgjerrigheten. Hun vil ha mer, får aldri nok, uansett motstander, uansett resultat i kampen, Hegerbergs scoringsjakt fortsetter med samme intensitet.

Hun puster mål og på den måten har har hun bidratt til at ingen fotballklubb, noen gang, menn eller kvinner, har dominert på øverste nivå som hennes Lyon de siste årene.

les også Den store spillerflukten: – Setter oss under press

Real Madrid vant riktignok Serievinnercupen, datidens Champions League, fem ganger på rad fra 1956 til 1960, men det ble bare to seriegull (ingen i cupen) i den samme perioden.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Lyon har fire strake seire i Champions League, pluss triumfene i 2011 og 2012, i tillegg til å ha vunnet omtrent alt annet som kan vinnes:

13 seriegull på rad, tre av sesongene uten å tape ett eneste poeng på 22 runder, i ni av dem uten å tape én kamp.

Ada Hegerberg er inne i sin sjette sesong. I den perioden har laget spilt 188 kamper. 962 mål er scoret, 169 kamper er vunnet, bare fem er tapt, alle med 0–1.

Mens Hegerberg har vært i klubben, har Lyon scoret over fem mål i snitt pr. kamp. Ingen har flere enn Hegerbergs 212.

les også Lagerbäck svarer Hegerberg-mamma: – En bagatell

I Champions League begynte det med scoring mot Brøndby, for Stabæk, etter at hun først misset på en straffe som storesøster Andrine hadde skaffet. Det første målet kom etter forarbeid av Caroline Graham Hansen.

Det er mange år til hun scorer sitt siste.

Fire av de 51 målene er kommet i Champions League-finaler, tre da Barcelona ble slått 4–1 i mai i år, det ene da det ble 1–1 og straffeseier mot Wolfsburg i 2016.

Anja Mittag (34) er fortsatt aktiv, men nå i RB Leipzig, på nivå tre.

Av de ti øverste på listen over tidenes Champions League-toppscorer er det bare angrepskollega Eugénie Le Sommer som kan true Hegerberg. 30 år gamle Le Sommer er oppe i 44 mål.

Publisert: 16.10.19 kl. 22:16







Mer om