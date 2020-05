NORSK JUBEL: Håvard Nielsen jubler for scoring på nasjonaldagen - mot Hamburg. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / GETTY IMAGES EUROPE POOL

Nielsen-dobbel mot Hamburg

(Greuther Fürth-Hamburg 2–2) Håvard Nielsen (26) har holdt formen ved like i coronapausen. 17. mai sørget Oslo-gutten for to mål i 2–2-oppgjøret mot tabelltoer Hamburg.

Sindre Øgar

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Nordmannen berget uavgjort tre minutter på overtid, og dermed har Greuther Fürth fortsatt kontakt med topplagene i 2. Bundesliga.

Greuther Fürth er åtte poeng bak Hamburg, som er nummer to og ligger an til direkte opprykk.

Nielsen sendte hjemmelaget Greuther Fürth opp i 1-0 etter 35 minutter etter et perfekt hodestøt. Innlegget fra Maximilian Wittek kom litt bak Nielsen, men han fikk nok kraft i headingen til at den gikk i mål.

Joel Pohjanpalo utlignet til 1-1 like før pause, før bortelagets Jeremy Dudziak satte inn 2-1 like etter hvilen.

Det så ut til å ende med et surt hjemmetap for Greuther Fürth, men tre minutter på overtid dukket Nielsen opp igjen. Med egen keeper oppe på corner havnet ballen plutselig i føttene på nordmannen, som hamret ballen i nettaket.

Lagkameratene kom stormende til etter målet, men Nielsen selv veivet de vekk for å holde avstand under feiringen.

Målet sørget for at det ble 2-2. Det var også det siste som skjedde i kampen.

Scoringene var nordmannens fjerde og femte på de siste sju kampene.

Det ene poenget gjør at det er åtte poeng opp til Stuttgart på 3.-plass, som gir kvalikspill til 1. Bundesliga. Arminia Bielefeld topper sju poeng foran Hamburg med åtte kamper igjen.

Også Leo Skiri Østigård gjorde en god figur i 2. Bundesliga søndag. Han spilte hele kampen som midtstopper da St. Pauli slo Nürnberg 1-0 hjemme.

De tre poengene var kjærkomne. Seieren gjør at Østigård og lagkameratene nå er seks poeng unna nedrykk.

Publisert: 17.05.20 kl. 16:13

