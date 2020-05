Nytt Lewandowski-mål – Bayern beholdt forspranget til Dortmund

(Union Berlin – Bayern München 0–2) Robert Lewandowski (31) scoret sitt 26. ligamål – på straffespark – da Bayern München holdt luken ned til Borussia Dortmund i gullkampen.

Oppdatert nå nettopp

Union Berlin, med Julian Ryerson på benken, yppet seg fra start. Tidligere Lillestrøm-spiss Anthony Ujah var et uromoment, men Bayern München hadde fem strake borteseirer i ligaen før corona-pausen, og sikret seg til slutt tre nye poeng.

Dermed er avstanden ned til Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund fortsatt fire poeng, til tross for at de knuste Schalke 04 i går. De to lagene møtes i Dortmund 26. mai.

Men Bayern virker nærmest ustoppelige. På de 12 siste ligakampene har de ingen tap og 11 seirer.

Bayern München fikk først en Thomas Müller-scoring annullert for en hårfin offside, etter at den ble VAR-vurdert.

les også Hylles av spisslegende: – Kommer til å lage mye «bråk»

Det første målet mot Union Berlin kom etter 40 minutter. Neven Subotić felte Leon Goretzka, og dommeren pekte umiddelbart på straffemerket – uten store protester.

Lewandowski var kald og rolig i duell med sin landsmann, Union-keeper Rafal Gikiewicz, og trillet ballen sikkert i nettet fra krittmerket.

Lewandowski er toppscorer i Bundesliga med 26 mål. Leipzig-spiss Timo Werner er nummer to på listen med 21 mål. Lewandowski har totalt 40 mål i alle turneringer denne sesongen, og har scoret 40 mål i fem sesonger på rad.

Det er det bare Lionel Messi og Cristiano Ronaldo som har klart i fem strake sesonger i det 21. århundret.

Hjemmelaget hang brukbart med, uten å skape de store mulighetene mot Manuel Neuer. Og da franske Benjamin Pavard headet inn 0–2 på en corner i det 81. minutt var spenningen over.

Julian Ryerson fikk for øvrig noen minutter på tampen for Union Berlin. Laget er nå ett poeng bak byrival Hertha Berlin, og de to lagene møtes førstkommende fredag.

Bayern Münchens neste kamp er hjemme mot Eintracht Frankfurt.

Publisert: 17.05.20 kl. 19:58 Oppdatert: 17.05.20 kl. 20:52

Les også

Fra andre aviser