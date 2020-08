FERDIG? Sky Sports hevder at Chelsea er ute etter en ny keeper i sommer. Foto: ADAM DAVY / POOL

Skrekkstatistikkene som kan bety slutten for stjernekeeperen

Kepa Arrizabalaga (25) ble verdens dyreste keeper da Chelsea hentet ham i 2018. Nå kan spanjolens tid i London allerede være over. I FA-cupfinalen lørdag blir han trolig ikke å se.

Nå nettopp

Det er Sky Sports som skriver at 25-åringen ikke blir å se i buret på Wembley mot byrival Arsenal lørdag kveld. De skriver også at Chelsea-sjef Frank Lampard vil prøve å erstatte Kepa denne sommeren.

les også Chelsea-manageren om Kepa-bråket: – Vi vil ikke drepe ham

– De fortsetter å kjøpe angripere, men du ser hvor mange mål de slipper inn. Jeg tror mye av det er på grunn av keeperen, for å være ærlig. Det er noe de bør prioritere i sommer, sa Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher etter at Arrizabalaga hadde sluppet inn fem mål mot nettopp Liverpool tidligere i sommer.

Så hva gikk galt med verdens dyreste keeper?

Statistikknettstedet Sofascore.com gir Arrizabalaga en snittkarakter på 6,55 av 10 denne sesongen, noe som ikke er helt håpløst, men det er en annen statistikk som bør bekymre Lampard mer:

På 33 ligakamper denne sesongen har spanjolen sluppet inn 47 mål, og redningsprosenten er helt nede på 55,4. Av Europas «topp syv»-ligaer gir det en 127. plass – av 132 keepere.

Men det er ikke den verste Kepa-statistikken: 730 keepere har spilt over 10 kamper i toppdivisjonen i England. Ingen har hatt dårligere redningsprosent på en sesong enn Arrizabalagas 55,4, ifølge det anerkjente nettstedet fbref.com.

Og du trodde kanskje det var nok? Neida.

Av Kepas 47 baklengsmål denne sesongen, så rørte han ikke på seg på 14 av dem, ifølge Twitter-kontoen LDNFootball. I tillegg har spanjolen allerede prestert å slippe inn åtte prosent av Chelseas mål i Premier League (siden 1992).

Så da er det kanskje ikke så rart at Lampard trolig går for Willy Caballero i FA-cupfinalen mot Arsenal lørdag.

STOD STILLE: Arrizabalaga beveget ikke å seg på 30 prosent av baklengsmålene i 2019. Her slipper han inn et mål mot Sheffield United i fjor høst. Foto: IAN KINGTON / AFP

Publisert: 01.08.20 kl. 11:21

