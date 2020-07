De Gea slaktes etter tabbekveld som kostet Manchester United finaleplass: – Han er ugjenkjennelig

(Manchester United - Chelsea 1–3) Chelsea møter Arsenal i FA-cupfinalen, etter to tabber fra David De Gea, som får kraftig kritikk fra Phil Neville og Alan Shearer.

Først reagerte han sent på en avslutning fra kort hold fra Olivier Giroud, som ga Chelsea 1–0 like før pause.

Etter hvilen fikk Mason Mount prøve skuddfoten fra 20 meter. Han traff ikke spesielt bra, men De Gea greide å rote ballen videre i mål.

– Han er ugjenkjennelig fra den keeperen som vant årets spiller fire ganger. En De Gea med selvtillit redder alle målene han slapp inn i dag. Jeg ville vært bekymret, ustabiliteten hans taper kamper for Manchester United, sier Phil Neville på BBC, Neville som nå er hovedtrener for Englands kvinnelandslags.

Alan Shearer mener De Geas tid som Manchester United-keeper bør gå mot slutten.

– Om keeperen din gjør en feil eller to, bør du stå ved ham. Men det fortsetter å skje. Eneste grunnen til å hente tilbake Dean Henderson fra lån, er for å gjøre ham til nummer en, og jeg tror tiden er inne for det, sier den gamle storscoreren på BBC.

Klønete selvmål

Vondt ble til verre da Harry Maguire var uheldig i eget felt.

Et kvarter før slutt var han uheldig og styrte et innlegg fra Marcos Alonso i eget nett.

Mot slutten skaffet Anthony Martial en straffe, som Bruno Fernandes satte i mål. Men det ble ikke noe annet enn et trøstemål.

– Jeg kan ikke be om mer enn dette. Jeg er veldig stolt over denne prestasjonen, og av at vi er klare for finalen, smilte Chelsea-manager Frank Lampard i et intervju vist på Viasport.

Dermed blir det et rent London-derby i finalen, etter at begge Manchester-lagene har røket ut i semifinalen dette året.

– Jeg så semifinalen deres. Det blir en stor kamp, og vi må vise noe lignende for å vinne finalen, fortsatte Lampard.

Hodeskader

1. omgang varte i 57 minutter. Det var på grunn av to situasjoner Eric Bailly var involvert i.

Først skallet han med Chelsea-stopper Kurt Zouma. Etter litt behandling kom han tilbake på banen, da skallet han nesten umiddelbart sammen med sin egen kaptein, Harry Maguire. Maguire dunket inn i stoppermakkeren bakfra.

Maguire slapp unna med bandasje rundt hodet, mens Bailly måtte av. Han gikk først av for egen maskin, men måtte legge seg ned på sidelinjen, og fikk nakkekrage satt på seg på sidelinjen.

Den positive nyheten for Manchester United denne søndagen er at Leicester tapte 3–0 borte mot Tottenham. Dermed kan Solskjærs menn få et grep om 4. plassen og Champions League neste sesong, om de slår West Ham i Premier League onsdag.

